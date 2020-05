La rasa costera asturiana crece a dos velocidades

Se trata de una planta invasora, extendida en la costa asturiana, que arrasa las especies locales y modifica el hábitat

Es difícil pasear por la costa asturiana y no encontrarla. Forma parte de su paisaje. Tanto, que puede sorprender que lejos de tratarse de una planta autóctona, no solo es foránea (proviene de Sudáfrica), sino que además es sumamente invasora. Se trata de la uña de gato (Carpobrotus edulis) y por donde pasa, además de arraigar con fuerza, arrasa con las especies locales. Llegó a España a finales del siglo XIX desde el país africano -se localizó por primera vez en la costa gallega en 1892- y desde entonces, comenzó su colonización. No tardó mucho en llegar a Asturias y lo hizo, igual que ocurrió en la vecina Galicia, a través de la zona costera. No soportaría las bajas temperaturas que alcanzan algunos puntos del interior de la región, sobre todo en invierno. Por eso elige el litoral. Es su zona de confort.

