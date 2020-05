Los alumnos asturianos no volverán a clase este lunes

0

La Voz de Asturias La Voz

22/05/2020 11:16 h

La Consejería de Educación ha trasladado a los Centros Educativos que, tras las consultas recibidas referentes a la reincorporación de alumnado y profesorado a los centros, se recuerda que una vez que el Gobierno de España apruebe la entrada del Principado de Asturias en la denominada Fase 2, prevista inicialmente para el lunes 25 de mayo, la Administración educativa dictará resolución en la que se señalarán con claridad las fechas de reincorporación a los centros del alumnado y el personal docente afectado, así como las condiciones concretas para dicha reincorporación.

Recuerda la consejería que hasta que no se publique dicha resolución, no existe autorización para la presencia en los centros docentes más que del personal previsto en la anterior resolución de 12 de mayo, por la que se ordenaba la apertura de todos los centros y la incorporación presencial de equipos directivos y personal de administración y servicios en los centros públicos.

Desde el área de Educación del Principado explican por lo tanto que si el Principado alcanza la segunda fase el lunes eso no supone que alumnado y profesorado vayan ese día, si no a partir de esa fecha. Además añaden que son varios los factores a tener en cuenta a la hora de determinar la vuelta a las aulas de algunos cursos, como por ejemplo las fechas de las evaluaciones de Bachillerato, que aun no han concluido.