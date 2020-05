«¿Cuándo y cómo abrirán las guarderías privadas?»: no pueden aguantar hasta septiembre

0

22/05/2020

Las medidas y protocolos de la desescalada traen dudas desde todos los sectores y trabajos. Algunos por falta de concreción, pero otros, como es el caso de las guarderías y ludotecas privadas, por el silencio administrativo. Si todo va según lo planeado, Asturias pasará a la fase 2 el próximo lunes 25 de mayo. Según el plan de transición hacia la nueva normalidad diseñado por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad, la reapertura de estos centros estaba prevista para la fase intermedia (que comienza el lunes, según la evolución de la pandemia en cada territorio). A tres días de la posible vuelta, los dueños de estos locales que prestan servicio a las familias no tienen datos de cómo se va a hacer, ni siquiera de si pueden levantar la persiana el lunes y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social, por la que se rigen, no les da ningún tipo de respuesta.

Apenas unos días después de que la Consejería de Educación y la Comisión de Educación de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) anunciaran el retraso de la reapertura de la red de escuelas de 0 a 3 años, el sector privado se pregunta qué ocurre con él. «No se puede asegurar que abramos el día 25 de mayo cuando a día de hoy no tenemos unas medidas, un protocolo por el cual nos tenemos que regir», explica Paula López, presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles del Principado de Asturias (ASEIPA). «Cómo vamos a abrir un centro en tres días si no sabemos cuál es el aforo, que es lo primero que se nos va a reducir. Cómo vamos a abrir las puertas de los centros si no tenemos las medidas», critica López.

Un ejemplo de la incertidumbre que se está viviendo actualmente para los cientos de trabajadores que se dedican a este sector es el de Cristina Méndez y Laura Guerra, propietarias de una guardería y dos ludotecas en Avilés y Corvera. Ambas cerraron las puertas de sus centros con el comienzo del estado de alarma y, tras más de dos meses a ingresos cero, siguen teniendo muchas dudas de cuándo podrán volver y de qué manera. «La consejería no nos resuelve las dudas, dicen que están trabajando en ello, pero quedan tres días para poder abrir y no tenemos datos», se queja Cristina Méndez. Y es que el sector privado de centros infantiles se quedó a la deriva cuando, la red pública, por recomendaciones de la OMS, pediatras y profesionales, decidió poner la fecha de reapertura ya para el próximo curso.

Las cuentas no salen. Si no abren hasta septiembre, multitud de ellas tendrán que colgar el cartel de cerrado, pero esta vez para siempre. «Si no tenemos ayudas por parte del Principado es insostenible aguantar hasta el curso que viene», asegura Méndez. En su caso, y antes de esta nueva normalidad, rondaban los 50 niños al día, en diferentes franjas horarias, y 40 pequeños por cada una de las dos ludotecas. Muchos padres que ahora afrontan la vuelta a sus puestos de trabajo sin saber qué hacer con los pequeños de la casa. Cada vez que entran en la guardería, aprovechan para desinfectar y reorganizar el local, y «el teléfono no deja de sonar» de padres que necesitan respuestas que ni siquiera tienen ellas.

«Pedimos que si se nos va a limitar el trabajo, nos den algún tipo de ayuda para subsistir», es la petición común de los que se dedican a los centros infantiles del sector privado. La ASEIPA se reúne por videollamada con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar este viernes para tratar de conocer cómo es la nueva realidad a la que tienen que enfrentarse los centros y cuáles son las fechas que se barajan. Aun así, Paula López no tiene claro que «nos dé tiempo a prepararnos para abrir el lunes. Eso ya queda en la responsabilidad individual de cada dueño». Primeras novedades para el sector privado que llegarán apenas 48 horas antes de la supuesta vuelta al trabajo de los centros.