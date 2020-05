Sanidad confirma que Asturias pasa a fase dos

0

22/05/2020 15:03 h

Asturias pasará a fase dos a partir del lunes, 25 de mayo. Así lo ha confirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al término del Consejo de Ministros, que ha señalado que la decisión se ha tomado en base a criterios técnicos y de acuerdo con el Gobierno del Principado. El 47% de la población española, 22 millones de habitantes, han avanzado a esta segunda fase que ya permite, por ejemplo, la apertura de los negocios de hostelería con restricciones. Illa ha explicado que, a partir del lunes, se podrá seguir trabajando para continuar con la desescalada.

«Estamos saliendo más fuertes», ha explicado el ministro Illa, que ha reconocido que todas las comunidades han realizado peticiones salvo la Comunidad Valenciana. Las decisiones se han adoptado en reuniones bilaterales con cada una de las 17 regiones y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de acuerdo con criterios técnicos, que han adeterminado los expertos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El mapa español del coronavirus queda de la siguiente manera. La Comunidad de Madrid pasa, finalmente, a la fase 1, al igual que el área metropolitana de Barcelona y las zonas pendientes de Castilla y León. Se mantiene en la fase 1 la Comunidad Valenciana, varias zonas sanitarias catalanas, las provincias andaluzas de Málaga y Granada y las de Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha. El resto del país avanza a la fase 2.

Con respecto al decreto de flexibilización con municipios menores de 10.001 habitantes, ha explicado que se eliminan las franjas horarias para el paseo y la actividad física. También la restricción de que los menores de 14 años solo puedan salir con un progenitor. Autoriza los mercados al aire libre y el consumo en el interior de locales. El ministro ha insistido que el proceso de desescalada no ha acabo, que es un proceso complejo, en el que es importante la responsabilidad invidual.

La situación asturiana

Los datos epidemiológicos obtenidos en los últimos días apuntaban ya a que Asturias podría avanzar en la desescalada sin mayores dificultades. El balance de este jueves mostró una Asturias libre de contagios, al menos, en las últimas 24 horas, pero con tres nuevas muertes, en un recuento que ya suma 307.

Cómo será la fase dos

Ya se sabe cómo será esta nueva fase. El Gobierno central publicó el marco general el pasado sábado, 16 de mayo, en el Boletín Oficial del Estado. A partir del lunes, en Asturias reabre la hostelería al 40 % de su aforo, se podrá ir a la playa y se permiten las bodas con 100 asistentes. El disfrute de las playas está todavía pendiente de un protocolo de uso y de la decisión de los propios ayuntamientos, que son los que tienen las competencias. El ministro Illa ha explicado que si los municipios no pueden garantizar el uso correcto de los arenales, entonces no se podrán abrir pero no se plantea habilitar fondos adicionales para ayudarles.

El Gobierno permite realizar deporte al aire libre a cualquier hora y también la apertura de instalaciones cubiertas y piscinas, se reabre la hostelería al 40% de su aforo y se permitirán las bodas con 100 asistentes en espacio abiertos. En los cerrados el límite es de hasta 50 personas. Abren los centros comerciales. Se confirma la apertura de los centros y parques comerciales, cuyos establecimientos podrán atender al público con medidas de higiene y un aforo reducido al 40 % en las tiendas y al 30 % en las zonas comunes. «No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes excepto para el mero tránsito entre los establecimientos comerciales», asegura la orden, que dicta también que «queda prohibida la utilización de las zonas recreativas como pueden ser zonas infantiles, ludotecas o áreas de descanso, que deben permanecer cerradas». Los establecimientos que abran al público deberán hacer dos veces al día una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes, como «pomos de puertas, mostradores, muebles, perchas, carros, grifos...». Una de las limpiezas se hará, obligatoriamente, al finalizar el día.