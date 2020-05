Los comerciantes asturianos calculan que los cierres no llegarán el 10%

0

El comercio de proximidad en Asturias aguardaba con incertidumbre el fin del confinamiento por la crisis sanitaria de la COVID 19. A los emprendedores que no sabían siquiera si iban a poder abrir su negocio se unía la incertidumbre de aquellos que, si bien no iban a poner el cartel de se traspasa, no sabían cuál iba a ser la reacción de los vecinos. Pese a que aún es pronto para analizar los datos, la respuesta de la clientela está siendo óptima y el número de comercios que se quedarán en el camino tal vez sea menor de lo temido.

Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes, explica que, en los pocos días que llevamos de reactivación del comercio en Asturias, «la sensación es positiva. Desde que se abrió el 4 de mayo con cita previa ya pudimos comprobar ese cariño y apoyo de los clientes, que quieren gastar en el comercio local».

Asimismo, desde el 11 de mayo se ha experimentado «un poco de lo mismo y, de momento, hay mucha actividad en las calles y en los negocios». El optimismo se produce en una doble vertiente, tanto «por la reactivación económica tan necesaria para el comercio local, como por la seguridad que trasmite en términos higiénicos y sanitarios». Pese a que desde la Unión de Comerciantes de Asturias aún no tienen datos definitivos de comercios cerrados por la crisis, por las informaciones que van conociendo esperan «que no sean más del 10%».

La presidenta de la entidad de representación y apoyo a los negocios de proximidad en el Principado destaca que, durante esta reapertura, «el tique medio de compra ha superado al del mismo mes del año anterior, lo que nos da una perspectiva algo más optimista».

Los comerciantes de la región piden la «continuidad de las medidas de apoyo al comercio minorista en el ámbito local, autonómico y estatal» y que, en este sentido, permanezcan las «promociones al comercio local por parte de los ayuntamientos».