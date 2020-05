Ligero repunte en la estadística del coronavirus: tres positivos más y nuevos ingresos hospitalarios

0

31/05/2020 15:03 h

Tres positivos en coronavirus confirmados con pruebas PCR y cuatro nuevos ingresos hospitalarias por la enfermedad, después de semanas de descenso. El brote detectado en la residencia El Carmen de Gijón mantiene su efecto en cascada dentro de las estadísticas oficiales. Hace 24 horas crecía los casos nuevos. Hoy se percibe en los ingresos. No obstante, hay algunas buenas noticias. No ha habido ninguna víctima mortal a lo largo del sábado, por lo que la cifra de fallecidos se estabiliza en 312. Además, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar no ha notificado más casos entre residentes ni tampoco entre trabajadores y tampoco ha confirmado otros decesos.

El foco de la residencia ha supuesto un paso atrás en un proceso de desescalada que se estaba produciendo sin contratiempos, de manera gradual y respetando las dos semanas entre fase y fase pautada por el Gobierno. Sin embargo, este brote, con 19 casos, 15 de usuarios y cuatro de trabajadores, que ha obligado a intervenir el centro y ha trasladar a 38 personas ha supuesto un importante toque de atención.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, llevaba semanas lanzando advertencias. Había reconocido que veía demasiada relajación y advertía que el virus estaba en la calle. Las noticias del sábado le daban la razón. Por ese motivo, se ha puesto en contacto tanto con la Delegación del Gobierno como con la Federación Asturiana de Concejos (FACC) para reclamarles que las fuerzas de seguridad, incluidas las Policías Locales, actúen con más contundencia cuando observen incumplimientos de la normativa.

La actualización de la Consejería de Salud refleja que 2.424 asturianos han dado positivo en coronavirus en las pruebas PCR, las más fiables y las que utiliza el Ministerio de Sanidad para sus estadísticas. La cifra de fallecimientos, que hoy no se ha movido, se mantiene estabilizada en 312 víctimas, de las que 209 son usuarios de residencias. Tampoco en las últimas 24 horas ha habido muertes vinculadas a los geriátricos. Es el octavo día desde el inicio de la epidemia sin decesos.

Ninguno de los positivos registrados en las últimas 24 horas es personal sanitario. Así queda reflejado en los números facilitados por el Gobierno del Principado. Este es un dato que se ha incluido en la estadística oficial. También se sabe que hay un ligero repunte en la presión asistencial, con cuatro ingresos más, aunque hay un paciente menos en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Los datos del brote de Gijón se incluyeron en el balance de Derechos Sociales del sábado, así que en esta jornada de domingo todos los indicadores han permanecido estables. No hay positivos en ningún colectivo, por tanto, no hay más casos activos. Tampoco hay más centros implicados. La cifra de residencia que ahora mismo tienen enfermos es de nueve, la misma que ayer.