Barbón reclama más contundencia a las Policías Locales para evitar más rebrotes

Los geriátricos no notifican nuevos casos en residentes y trabajadores. Asturias registra otro día sin fallecimientos

Tres positivos en coronavirus confirmados con pruebas PCR y cuatro nuevos ingresos hospitalarias por la enfermedad, después de semanas de descenso. El brote detectado en la residencia El Carmen de Gijón mantiene su efecto en cascada dentro de las estadísticas oficiales. Hace 24 horas crecía los casos nuevos. Hoy se percibe en los ingresos. No obstante, hay algunas buenas noticias. No ha habido ninguna víctima mortal a lo largo del sábado, por lo que la cifra de fallecidos se estabiliza en 312. Además, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar no ha notificado más casos entre residentes ni tampoco entre trabajadores y tampoco ha confirmado otros decesos.

