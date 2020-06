Asturias agotará las dos semanas de la fase 3 y no acelerará la salida

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias L. Ordóñez

06/06/2020 15:01 h

El próximo lunes Asturias entra en la Fase 3, con una ampliación de las posibilidades de movilidad y apertura comercial, y también inicia la denominada «cogobernanza» del proceso, es decir que tomará decisiones en el marco de sus competencias sobre la modulación de la desescalada. Pero este proceso estará marcado por la prudencia, según recalcó el presidente asturiano, Adrián Barbón, quien destacó que se agotarán las dos semanas fijadas para el cambio de fase y no se acelerará el paso a la «nueva normalidad» hasta que termine el Estado de Alarma el próximo 21 de junio. Barbón también avanzó que el gobierno autonómico publicará un decreto la próxima semana en el que se valorará si restringe o no el aforo permitido en la hostelería o si se limitará aún a 15 (y no a 20) el número de personas permitido en una reunión.

«Aunque haya quien me critique, creo que lo razonable y lo prudente es cumplir los planes de desescalada hasta el final y Asturias va a agotar el plan hasta el 21 de junio»; destacó Barbón rechazando la posibilidad de que la comunidad acelerara su salida de la fase 3 antes de que terminara el Estado de Alarma. «Más vale ir paso a paso que cometer errores», insistió.

El presidente señaló que a comienzos de la nueva semana, el lunes o el martes, el Principado publicará un decreto con las disposiciones propias de la comunidad sobre lo que estará permitido en la nueva fase y aunque no avanzó en qué sentido, sí indicó que el Ejecutivo valora la posibilidad de restringir por el momento que las reuniones permitidas sigan siendo de 15 personas y no de 20 como prevé la norma general, así como mantener las restricciones por el aforo en la hostelería y no por un porcentaje. El BOE recoge este sábado la reapertura desde el lunes de discotecas y locales de ocio norturno (siempre que no se supere un tercio de su aforo y sin que se permita bailar) y Barbón destacó que Asturias no contempla variar nada respecto a la norma estatal.

«Vamos a analizarlo todo desde el prisma de la salud», recalcó el presidente quien indicó que consideraba falsa la dicotomía entre salud y economía, advirtiendo del enorme impacto que supondría un rebrote importante y difícil de controlar. Respecto a la posibilidad de que se permita la circulación entre comunidades limítrofes que se encuentren en la misma fase, lo que abriría la posibilidad de moverse desde Asturias a Galicia y Cantabria, Barbón señaló que este es «uno de los únicos aspectos que se reserva el Gobierno de España, no depende de nosotros y será el Estado el que analice y conceda». El presidente asturiano indicó en todo caso que buscaría «una posición común» con las otras comunidades pero aclaró que no había recibido ninguna petición ni establecido ningún contacto oficial con los presidentes de estos territorios.

También indicó que será competencia del Gobierno Central y de los acuerdos que en su caso alcance con la Liga de Fútbol Profesional, la posibilidad de permitir la asistencia de público al derbi asturiano que se celebrará en el Molinón entre el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, en una fecha aún por determinar, pero ya más allá de la fase 3, en esa nueva normalidad.

La mascarilla, dijo el presidente, «es algo a lo que nos tenemos que habituar para protegernos no sólo a nosotros sino a los demás» y apeló directamente a la población más joven para que mantenga la distancia y las medidas de protección porque «no podemos avanzar sin ellos, necesito que sean ellos también quienes lideren la respuesta asturiana a la epidemia».