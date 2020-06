Todo lo que pueden hacer los asturianos en la Fase 3

0

05/06/2020 14:24 h

Asturias promociona a la fase 3, por lo que este lunes 8 de junio avanza al último escalón del plan de desescalada del Gobierno. La gestión de esta última fase pasa a estar en manos del Principado, aunque el presidente asturiano, Adrián Barbón recalcó que este avance estará marcado por la prudencia y que podría detenerse «en seco» ante cualquier rebrote. Esto es lo que podrán hacer los asturianos a partir del lunes.

Movilidad

Podría empezar a valorarse la movilidad entre comunidades limítrofes pero es algo que estudiarán los gobiernos de mutuo acuerdo y una vez que haya comenzado la fase. Aunque el BOE que rige la fase 3 publicó que la movilidad seguirá estando restringida dentro de la provincia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aclaró este viernes que los presidentes autonómicos podrán solicitarla también entre las diferentes provincias que se encuentren dentro de la misma comunidad. Asturias, en función de la evolución de la epidemia, ha señalado que podría considerar la circulación a Galicia y Cantabria.

Sin franjas horarias

Para ningún colectivo. A partir del 8 de junio, no quedará reservada ningún colectivo tendrá reservada franja horaria alguna. Tampoco los mayores o grupos vulnerables, con los que no obstante habrá que extremar las medidas de seguridad e higiene.

Comercio

Hasta el 50 % del aforo. El aforo de los establecimientos comerciales minoristas se reducirá al 50 %. Aquellos que estén distribuidos en varias plantas, habrá de guardar la presencia de clientes en esta misma proporción y, cuando no sea posible, tan solo se permitirá la presencia de uno por planta. Se establecerá un horario prioritario para mayores de 65 años. Podrán establecer sistemas de recogida de los productos adquiridos por teléfono e Internet y establecer un sistema de reparto a domicilio para determinados colectivos. Mercadillos al 50 % del aforo. Los centros comerciales limitarán el aforo de sus zonas comunes al 40 % y cada tienda lo hará al 50 % en su interior.

Hostelería

Barras abiertas y terrazas al 65 %. Podrán abrir los locales de hostelería y restauración, salvo las discotecas y los locales de ocio nocturno,para consumo en el local siempre que no se supere el 50 % del aforo. El consumo se hará sentado en mesa, preferentemente mediante reserva previa, guardando la distancia de dos metros de seguridad. Estará permitido el consumo en barra con separación de dos metros entre clientes o grupos de clientes. Las terrazas limitarán su aforo al 75 % de sus mesas. La ocupación máxima será de 20 personas por mesa o agrupación de mesas.

Hoteles

Abren las zonas comunes. Podrán reabrirse las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos al 50 % de su aforo. Las actividades de animación o clases grupales será para un máximo de 20 personas.

Cultura

Ampliación de aforos. Bibliotecas al 50 % del aforo con estudio en sala, el mismo aforo y distancia de seguridad interpersonal. Museos y exposiciones al 50 % y visitas en grupos de hasta 20 personas. Las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales, no han de superar la mitad del aforo y se permitirán únicamente visitas individuales, de convivientes o de los citados grupos hasta un máximo de 20 personas. Los cines, teatros, auditorios, circos de cara y espacios similares no superarán la mitad del aforo de la sala y han de contar con butacas preasignadas. Los espectáculos culturales en espacios cerrados no podrán superar el 50 % del aforo ni reunir a más de 80 personas. Al aire libre, el público tendrá que permanecer sentado y no podrá superarse el 50 % del aforo ni reunir a más de 800 personas.

Turismo de naturaleza

Grupos de hasta 30 personas. Podrán realizarse actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 30 personas. Para hacerlo con guía turístico, habrá que concertar cita previa y los grupos serán de hasta 20 personas como máximo.

Deporte

Entreno por turnos y sin compartir material. En materia de deportes se permiten los entrenamientos de carácter medio en ligas no profesionales federadas, así como la celebración de espectáculos y actividades deportivas. Las sesiones se realizarán siempre que sea posible por turnos, evitando superar el 50 % de la capacidad de las instalaciones deportivas. Con carácter general, los deportistas no podrán compartir ningún material. Sanidad autoriza la apertura de piscinas para uso deportivo.

Velatorios y entierros

Entre 25 y 50 personas. El límite de asistencia a los velatorios sube a un límite de 50 personas al aire libre y a 25 en espacios cerrados, sean o no convivientes. La participación en la comitiva de enterramiento o despedida para cremación queda restringida a un tope de 50 personas.

Lugares de culto

Al 65 % de aforo. Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no supere el 65 % de su aforo, que deberá estar publicado en un lugar visible.

Bodas

Máximo de 150 personas. Podrán realizarse siempre que no se supere el 65 % del aforo y, en todo caso, con un máximo de 150 personas al aire libre y de 65 en espacios cerrados.

Centros recreativos

Zoológicos y acuarios. Centros recreativos, zoológicos y acuarios reabrirán al 50 % de su aforo total y se limitará a un tercio el de las atracciones y lugares cerrados.

Locales de juego

Casinos y apuestas. Se permite la reapertura al público de los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, siempre que no se supere el 50 % del aforo permitido y un máximo de 50 personas, contando con el personal.

Congresos

Máximo de 80 asistentes. Podrán realizarse congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos sin superar la cifra de 80 asistentes.

Ocio infantil y juvenil

Actividades de tiempo libre. Queda permitida la realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil. Cuando se lleven a cabo al aire libre, se deberá limitar el número de participantes al 50 % de la capacidad máxima, con un máximo de 200 participantes, incluyendo los monitores. En espacios cerrados, solo un tercio de la capacidad.

¿Y el derbi?

La portavoz del gobierno asturiano, Melania Álvarez, señaló que en este nuevo periodo se estudiará la posibilidad de que haya público en el partido entre el Sporting y el Real Oviedo que se celebrará en El Molinón