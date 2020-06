La presión hospitalaria de desploma pero Asturias suma un nuevo fallecido

Alteraciones en la coagulación, lesiones pulmonares o síntomas que se resisten a desaparecer son algunos de los problemas con los que siguen lidiando los pacientes

No hay datos definitivos, así que los médicos son cautos. Frente las posiciones maximalistas, recuerdan que el COVID-19 apenas tiene seis meses de vida y son más grandes las lagunas en torno a su comportamiento que las certezas. No obstante, ya está claro que el nuevo coronavirus deja a su paso secuelas psicológicas y físicas. Está por ver si son definitivas. Los especialistas asturianos en contacto con la enfermedad explican que provoca tres tipos de alteraciones en el organismo. La más evidente, la pulmonar. Pero también en el sistema circulatorio, a modo de trombos. La tercera que se han encontrado son los cuadros leves de síntomas que no acaban de pasar. Se trata de pacientes en los que las pruebas PCR ya dan negativo pero las décimas de fiebre no bajan y el malestar general se mantiene apegado al cuerpo. Al margen de estas tres circunstancias, reconocen que no están registrando recaídas graves. Lo que pasó con el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, que tuvo que volver a ingresar en un hospital como consecuencia de varios trombos, no se está detectando en los hospitales del Principado. Pero aún es pronto para saber cuál va a ser la evolución definitiva.

