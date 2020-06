Asturias estudiará con Galicia y Cantabria iniciar movilidad el 15 de junio

El Principado recalca que la movilidad entre comunidades es una decisión del Gobierno Central

El próximo lunes Asturias entra en la Fase 3, con una ampliación de las posibilidades de movilidad y apertura comercial, y también inicia la denominada «cogobernanza» del proceso, es decir que tomará decisiones en el marco de sus competencias sobre la modulación de la desescalada. Pero este proceso estará marcado por la prudencia, según recalcó el presidente asturiano, Adrián Barbón, quien destacó que se agotarán las dos semanas fijadas para el cambio de fase y no se acelerará el paso a la «nueva normalidad» hasta que termine el Estado de Alarma el próximo 21 de junio. Barbón también avanzó que el gobierno autonómico publicará un decreto la próxima semana en el que se valorará si restringe o no el aforo permitido en la hostelería o si se limitará aún a 15 (y no a 20) el número de personas permitido en una reunión.

