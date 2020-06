Mieres pintará los bancos de plazas y parques con la bandera arcoíris

Bujarra, Disex Asturies, Kaleide y Xega unen fuerzas para exigir que «uno de los símbolos de Oviedo» se mantenga en el centro

El bipartito -PP y Ciudadanos- ya ha dejado claro que aprovechará la reforma de la Escandalera para retirar los bancos arcoíris, pero una parte de la ciudadanía ovetense está dispuesta a dar batalla. El colectivo LGTBI no se resigna a perder uno de «símbolos de la ciudad» y ha convocado una gran concentración para el próximo sábado (a las 17.00 horas) en la céntrica plaza. Bujarra, Disex Asturies, Kaleide y Xega han unido fuerzas para conseguir movilizar al mayor número posible de personas.

Los cuatro colectivos pretenden demostrar al equipo de gobierno con la concentración que «sus continuos ataques, no solo al colectivo LGTB sino también al resto de colectivos sociales, no van a quedar sin respuesta». «Pretenden, al amparo de una supuesta reforma, eliminar los bancos arcoíris, tan queridos por muchos y símbolo de la diversidad de la ciudad», explican los convocantes, quienes también apuntan que «tampoco olvidamos que esa reforma puede traer consigo un reforma profunda de la plaza, que podría hacer que ya no sea viable para reivindicaciones sociales».

