Asturias da la bienvenida a la «nueva normalidad» en la playa

La Voz de Asturias c.d.n.

redacción 21/06/2020 18:57 h

La tantas veces mencionada «nueva normalidad» ha llegado a Asturias. Desde hoy, y hasta nuevo aviso, los asturianos vivirán sumidos en un espejismo de la antigua realidad, con algunas limitaciones. Mascarilla y distancia de 1,5 metros son dos de los requisitos indispensables a partir de ahora. Tras casi 100 días de estado de alarma, España ya permite movimientos por todo su territorio. Además, en el primer día de esta nueva etapa, el tiempo acompañaba en el Principado con cielos despejados y cierta nubosidad, pero que es más que suficiente para que la gente haya optado por la playa en este domingo.

Gijón es uno de los puntos clave en un día como hoy. La playa de San Lorenzo acogía a tantas personas como permite su aforo con imágenes que bien recuerdan a veranos pasados. Si no fuera por las mascarillas, parecería la antigua normalidad. Otras, como Salinas no presentaban tal afluencia, pues el día no terminó de calar para aprovechar el arenal. Nubes y claros no parecieron ser suficiente en el concejo de Castrillón para celebrar la «nueva normalidad» en el mar, a diferencia de las imágenes del día de ayer.

También estrenaba el rastro de Gijón su segunda jornada en su nueva ubicación en el aparcamiento del estadio de El Molinón. El ayuntamiento propuso la habilitación del parking ubicado entre la alameda de Manuel Preciado y la avenida de Enrique Castro Quini para garantizar, de esta forma, que se puedan instalar el cien por cien de los puestos que habitualmente participan cada domingo en el rastro. En esta nueva ubicación, decenas de personas aprovecharon para volver a visitar los puestos. Eso sí, con mascarillas y pantallas como norma general.

También Vidiago, perteneciente al concejo de Llanes, daba la bienvenida a la nueva normalidad con un sol tímido que salía entre las nubes en el primer amanecer sin estado de alarma. Varias personas eligieron este plan para la transición, y con su tienda de campaña, disfrutaron de una jornada histórica con vistas a la playa. En Oviedo, a falta de arenales, buena solución son las terrazas, donde la gente ha pasado gran parte del día, aprovechando la buena temperatura y el no excesivo sol de la jornada.

Y es que el aforo máximo ha desaparecido en Asturias, excepto excepciones. Esto supone que que ni bares ni restaurantes ni tampoco en el pequeño comercio o los cines tendrán un aforo pero las discotecas abrirán al 50% y no podrán permitir a sus clientes bailar. 25 es el número de referencia para las actividades en grupo.

Aire cálido de origen africano provocará un ascenso de las temperaturas en España

La entrada de una masa de aire muy cálido de origen africano, junto con las condiciones de estabilidad atmosférica y a la fuerte insolación, dará lugar a un progresivo y marcado ascenso de las temperaturas que durará hasta el jueves en gran parte de la Península y de Baleares, alcanzándose valores que, en muchas zonas, serán superiores a los normales para esta época del año. Asturias superará los 20 grados en gran parte de la región.

En Asturias, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, en el Principado cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas, salvo de madrugada y a primeras horas de la mañana cuando habrá intervalos de nubes bajas sin descartar brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en la franja central y con pocos cambios en el resto, a la vez que las temperaturas máximas también evolucionarán en aumento en el interior de la mitad oriental y resto de la Cordillera, puntualmente notable en el extremo suroeste, y sin cambios significativos en el resto del Principado. Viento flojo variable, aumentando a este y noreste en el litoral.

En concreto, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 22. En el mar, al principio de la jornada se espera viento de componente oeste o noroeste con fuerza 4 ocasionalmente 5 mar adentro en el oeste y variable con fuerza 2 o 3 en el resto, tendiendo rápidamente a predominio de componente norte con fuerza 2 o 3 en toda la zona y arreciando por la mañana a noreste o este con fuerza 3 o 4 ocasionalmente 5 al final. Mar rizada o marejadilla, excepto marejada al oeste de Peñas al principio, aumentando al final a marejada en toda la zona. Mar de fondo del noroeste en torno a 2 metros. Ocasionalmente regular por bruma o alguna llovizna, según informa Europa Press.