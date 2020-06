La ruta del agradecimiento del padre Angel: «Necesitamos líderes que den alegrías para salir de la crisis sanitaria»

0

El padre Ángel ha puesto en valor el testimonio de solidaridad que ha dejado la ciudadanía durante la pandemia y ha considerado también que los políticos lo han hecho «lo mejor que han podido». El sacerdote asturiano ha dicho que no se debe «dejar de llorar» por las víctimas, entre ellas los ancianos fallecidos en residencias, y estar «arrepentidos» de no haber podido salvar más vidas, porque «esto no se puede olvidar» y hay que salir de la crisis sanitaria «con fuerzas».

El padre Ángel ha viajado a Asturias, su tierra natal, acompañado por ocho personas sin hogar, para agradecer a la Santina de Covadonga y a los representantes de las instituciones públicas y privadas la ayuda y el trabajo realizado «para salvar vidas». Ha asegurado que «vuelve a casa» para trasladar personalmente su agradecimiento al presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, a la delegada del Gobierno, Delia Losa, y a los alcaldes de Oviedo y Mieres, Alfredo Canteli y Anibal Vázquez, respectivamente, porque «si bien en el Principado ha habido muchas pérdidas, ha sido menos que en otros lugares, pero todos han mostrado el mismo gesto solidario».

El padre Ángel ha explicado que actualmente el país necesita que los políticos sean «líderes que den alegrías» para salir «con más fuerza» de la crisis sanitaria porque «ningún gobernante quiere que la gente muera». Esta pandemia ha venido a constatar que «hay muchas personas buenas» y ha dado ejemplos de la sociedad donde «siempre sale lo bueno», porque cuando «sale lo malo» se debe a personas que están enfermas y «se crispan demasiado», pero a las que hay que animar porque «juntos se puede salir», ha añadido y ha recogido EFE.

A su juicio, los políticos son un claro ejemplo de lo que «hacemos nosotros, porque les hemos votado y no han caído del cielo» y si no estamos de acuerdo con sus actuaciones, lo que hay que hacer es «cambiarlos para poner a otras personas más buenas», pero en general todos han hecho «lo mejor que han podido» para salir de la crisis porque ninguno «ha querido hacerlo mal». El sacerdote ha recordado que él precisamente ha pedido «mucha ayuda» a los políticos y fue el primero que se pronunció a favor de la intervención del Ejército y la necesidad de enviar material sanitario a los centros hospitalarios. «Yo molesté mucho a los políticos y necesitamos que nos den alegrías», ha aseverado, ya que, en su opinión, hay que tratar de transmitir un mensaje de optimismo, porque «si se han salvado 400.000 vidas, es verdad que se podrían haber salvado más, pero también es cierto que se podían haber perdido más y todos los mensajes son verdad».

El padre Ángel ha agradecido el trabajo de las personas sin hogar que han contribuido a realizar mascarillas -ayer, 13.000- y con los que se trasladará esta tarde a Covadonga para asistir a la bendición del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, de la talla de madera de la Santina que preside la iglesia de San Antón en Madrid, bendecida, hace 27 años, por su predecesor, Gabino Díaz Merchán.

Sobre el premio Princesa de Asturias a la Concordia, que ha recaído en el personal sanitario que ha luchado durante la pandemia, ha alabado que se reconozca su labor, «porque es más que merecido», pero estima que debería haberse «multiplicado» para agradecer también la labor de otros colectivos que se han volcado en ayudar a los afectados.