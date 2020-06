Asturias, lista para producir mascarillas a gran escala

0

Carla Vega

Redacción 23/06/2020 21:08 h

Las instalaciones de Fortia, en el polígono de Argame (Morcín) abrían esta tarde sus puertas para recibir las primeras maquinarias para comenzar con la producción de mascarillas de tipo quirúrgico y FP2 en España. Se convertirá así en la primera empresa nacional en dedicarse a este tipo de producción. Belén Fernández, expresidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (Feda) y exdirectora general de Novatex, una empresa dedicada a la transformación, diseño, fabricación y comercialización de ropa de trabajo, equipos de protección individual (EPIS) y productos textiles de un solo uso, se encuentra ahora a la cabeza de este proyecto, que está comenzando a ser una realidad.

Con el respaldo de tres empresas asturianas y también de la Dirección General de Industria, Fortia producirá mascarillas para cubrir la demanda nacional del tipo quirúrgico y FP2. Con la maquinaria recién llegada, y que se espera que se ponga en marcha a mediados del mes de julio, y que el nivel de producción normal se esté dando a mediados de agosto. «Tenemos calculado que de aquí a finales de año esperamos producir entre siete y diez millones de mascarillas quirúrgicas, dependiendo de la demanda, y de las FP2 en torno a 2,5 millones», explica Fernández.

Este ritmo de trabajo puede darse ya que el tiempo de producción de las mascarillas es más corto al automatizar el proceso, siendo necesaria la intervención humana tan solo para el proceso de arranque y el control de la maquinaria. A pesar de ello, Belén Fernández espera que el aumento de la producción pueda hacer posible un mayor número de contrataciones. «Comenzaremos trabajando entre cuatro y seis trabajadores, y una vez esté más avanzado estaremos entre ocho y doce», cuenta.

Por el momento, lo que está asegurado es que Belén Fernández manejará las riendas de este proyecto gracias a su experiencia previa en el ámbito, experiencia que fue incluso demandada por el exconsejero de Salud del Principado y actual secretario general de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco. Tras ponerse en contacto con ella para solicitar que se reactivase Novatex para conseguir material sanitario de manera rápida, Fernández habló con sus actuales jefes de Texpro, de Almacenes Castellanos, situados en Toledo, que pusieron su taller a disposición del ministerio, donde la propia empresaria coordinó la producción.

Toda esa experiencia se verá ahora volcada en Fortia, que no solo se ha establecido en Asturias. «Se establecieron como Fortia a nivel nacional otras cinco fábricas, ubicadas, si no me equivoco, en País Vasco, Valencia, dos en Andalucía y una en Salamanca. La idea es cubrir el abastecimiento regional, local y nacional entre todas, e incluso internacional en un momento determinado», explica Belén Fernández.

Esta producción se ha visto como algo necesario ahora en el territorio nacional, ya que las consecuencias del coronavirus han provocado que la necesidad de tener un producto de calidad, rápido y en abundancia, tanto para personal sanitario como para el resto de la ciudadanía, es un bien necesario. «El covid-19 ha provocado que nos diésemos cuenta de lo necesario que era el abastecimiento. Esperamos cubrir las necesidades y vender toda la producción para crear más puestos de trabajo», añade Fernández.