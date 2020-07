Los pisos turísticos en ciudades viven su primera crisis

0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 02/07/2020 05:00 h

Las vacaciones de verano vuelven a situarse entre los posibles planes de los españoles tras el levantamiento del estado de alarma y, como consecuencia, la vuelta del libre tránsito entre comunidades autónomas. El Principado se ha postulado como uno de los mejores destinos para pasar varios días desconectando de la situación actual. La mejor manera de hacerlo, o al menos eso parecen indicar los niveles de reserva en alojamientos tanto rurales como pisos turísticos, es alojarte en plena naturaleza.

Mientras que el verano parece ir viento en popa para las casas rurales o cualquier otro tipo de alojamiento rural, para los pisos turísticos de la ciudad la suerte no está siendo la misma. Manuel Herminio García, presidente de la Asociación Asturiana de titulares de Viviendas Turísticas, ha hablado con varios miembros de esta para conocer la situación de sus miembros, y parece que todo evoluciona lentamente. «Hay reservas para agosto, pero no el completo que había el pasado año, y tampoco se prevé que lo haya. No es solo el hecho de la situación sanitaria sino de lo que ha conllevado», explica García.

La desaparición de todo tipo de eventos y acontecimientos ha provocado que se retraiga la cantidad de pisos reservados de cara a los meses de julio, agosto y parte de septiembre. La ocupación de este tipo de alojamientos va ligada a los acontecimientos culturales y deportivos de las ciudades, que debido a la crisis del covid-19 han sido cancelados. «Nuestra ocupación va vinculada a gente que viene a las distintas ciudades a algo, y después aprovecha para quedarse unos días mas y hacer un poco de turismo. Por ello los acontecimientos festivos o deportivos cancelados han provocado que nuestra ocupación no sea tan alta porque desaparece la invitación a venir. Hay gente que se interesa y llama, pero las reservas son a última hora», detalla García.

Además, según opina el presidente de la Asociación Asturiana de titulares de Viviendas Turísticas, la situación económica y el cierre de fronteras no ayudan a que puedan alcanzar el 100% de ocupación este año, y la situación actual de las empresas tampoco es beneficiosa. «En las empresas los empleados conocían de que días disponían desde enero, pero ahora la gente está esperando a reincorporarse al puesto de trabajo, no pensando en coger las vacaciones. Un estudio de la COE hablaba de que solamente un tercio de las empresas mantendrán las vacaciones durante el verano», explica.

Por su parte, Fernando Corral, vicepresidente de la patronal Otea, anima a los turistas a acudir a Asturias, independientemente del tipo de alojamiento. «Es cierto que la gente prefiere un alquiler íntegro, pero todos los alojamientos asturianos están perfectamente preparados para albergar a la gente con seguridad, con la aplicación de todos los protocolos. Asturias está segura en ese sentido no solo por la asistencia sanitaria, sino por la implicación también de todos los empresarios por adoptar medidas de seguridad, de los clientes por respetarlas, un poco la implicación de todo. Eso hace que Asturias sea un destino seguro. Los alojamientos, tanto campings, como hoteles, casas de aldea o apartamentos, aplican protocolos seguros, y no creemos que existan problemas en ese sentido», asegura Corral.