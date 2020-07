Asturias suma una muerte en el vigésimo quinto día sin contagios

Una abogada experta en protección de datos explica que la temperatura de una persona «no es un dato necesario para la prestación de un servicio» y advierte que «la línea entre nuestros derechos fundamentales y los de los demás es muy fina»

Uno de los métodos que se han generalizado para tratar de detectar el Covid-19 y evitar contagios es la toma de temperatura. Se hace a todo el que acude a centros de salud u hospitales, pero también se lleva a cabo en centros de trabajo o en negocios, bien sean clínicas dentales o de fisioterapia, en cines o, incluso, cuando vas a pasar la ITV al coche. Sin embargo, surgen muchas dudas en torno a esta nueva realidad: ¿es legal que me tomen la fiebre en esos tipos de establecimientos públicos? ¿pueden revelar mi temperatura a terceros si doy fiebre? ¿pueden negarme el acceso en caso de tener una temperatura por encima de lo normal? Todo hace indicar que los asturianos somos colaboradores después de la crisis sanitaria que ha generado el Covid-19 y nos dejamos tomar la fiebre, pero Sonia de la Paz Fernández, abogada del ICA de Oviedo experta en protección de datos, asegura que «la línea entre nuestros derechos fundamentales y los de los demás es muy fina». Además a este respecto asegura que «la Agencia de Protección de Datos no se está mojando» y que ella se queda con la instrucción que ha sacado los colectivos de jueces independientes a este respecto», en la que se indica, según resume, «que no se puede negar la entrada a alguien que presente fiebre porque no afecta a la prestación del servicio».

