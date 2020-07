Inspección exhaustiva a los 259 geriátricos de Asturias

El hijo de una residente de la Mixta de Pumarín, la mayor de Asturias, reclama que se les permita usar protecciones en la cara: «No podemos dejar sólo en el factor suerte la salud de nuestros mayores»

«Estoy muy preocupado porque en la residencia de mi madre a los auxiliares no les dejan ponerse mascarillas», asegura Jorge Fandos, cuya madre se encuentra en la Residencia Mixta de Pumarín, en Gijón, que es uno de los 34 centros geriátricos dependientes del ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias). No ve a su madre desde el pasado 12 de marzo. «El día 13 de marzo el centro ya no dejaba entrar ni salir a nadie que no fuera personal de la residencia y, si no recuerdo mal, la semana del 9 al 14 de marzo la residencia ya comenzó a restringir las visitas de familiares, pudiendo visitar sólo una persona al día».

