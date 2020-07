Culpable de asesinato el hombre que mató a otro a puñaladas en Villaviciosa en 2017

0

oviedo 10/07/2020 19:50 h

El tribunal del jurado ha declarado culpable por mayoría -7 votos a favor y dos en contra- de un delito de asesinato al hombre acusado de matar a un otro a las puertas de una discoteca de Villaviciosa en 2017.

El jurado popular, que ha prolongado las deliberaciones durante toda la jornada, ha emitido un veredicto de culpabilidad en el que no ha apreciado la existencia del atenuante de drogadicción, según ha informado a Efe el abogado defensor, Luis Tuero, que ha avanzado que recurrirá la decisión.

La Fiscalía ha mantenido su petición de condena por asesinato de 17 años de prisión y diez de libertad vigilada, al igual que la acusación particular que solicita una pena de 20 años de cárcel. En la primera jornada del juicio celebrado este lunes en la Sección Octava de la Audiencia Provincial en Gijón, el acusado ha reconocido haber apuñalado con una navaja a un hombre en una pelea el pasado 26 de noviembre de 2017, pero ha negado tener intención de matarlo. «Estoy arrepentido y pido perdón a la familia, pero sé que no me lo van a dar porque si yo estuviera en su lugar no me perdonaría», ha dicho el acusado ante el tribunal.

A preguntas de la Fiscalía, la defensa y de las dos acusaciones particulares, el joven ha asegurado que ese día había consumido bebidas alcohólicas y cocaína y que no podía recordar algunos detalles del suceso. Ha declarado que la navaja con la que apuñaló a la víctima no era de su propiedad y que no sabe cómo llegó a sus manos durante la refriega.

Los hechos ocurrieron sobre las tres y media de la madrugada del 26 de noviembre de 2017 en las inmediaciones de la discoteca «El grillo salvaje», ubicado en la calle Manuel Bedriñana del Villaviciosa. El acusado ha admitido que estuvo bebiendo y consumiendo cocaína desde el mediodía y que fue a la discoteca acompañado por un grupo de amigos, pero ha negado que la disputa comenzara porque la víctima le negó un cigarrillo. Ha reconocido que tuvo un primer enfrentamiento con la víctima en el que intercambiaron puñetazos y patadas, y otro una hora más en el que le dio tres puñaladas que resultaron mortales.

La Fiscalía ha pedido una condena por asesinato de 17 años de prisión y diez de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros con la hija de la víctima, de 13 años, y de los padres. Además, interesa que se le prohíba residir en Villaviciosa y que indemnice con 150.000 euros a la hija y con 120.000 euros a cada uno de los padres. Las acusaciones particulares han elevado la petición de pena a 20 años de cárcel y de las indemnizaciones a los padres a 150.000 euros para cada uno.

La defensa ha calificado los hechos como un homicidio al considerar que no se dan las condiciones de un asesinato y ha interesado una pena de 5 años de prisión e indemnizaciones de 100.000 euros para la hija y otros 100.000 para los padres. La Fiscalía y las acusaciones mantuvieron que en el primer enfrentamiento el acusado le dio tres puñaladas cuando la víctima estaba caído de espaldas en el suelo y que más tarde en una segunda riña le volvió a apuñalar en el tórax y en una pierna.

El acusado fue detenido el 26 de noviembre de 2017 en la casa de una amiga y desde esa fecha cumple prisión provisional en la prisión de Villabona.