¿Y por qué no invita el alcalde de Siero a Elon Musk a visitar el concejo?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Juan M. Arribas

21/07/2020 05:00 h

Elon Musk, el dueño de Tesla (entre otros proyectos), está pensando en crear una nueva fábrica y media Europa (o toda ella) ya está cavilando en intentar convencer al magnate y visionario surafricano. La noticia la desveló The Times: una visita relámpago a Bristol, que ofrece dos millones y medio de metros cuadrados vírgenes para que Musk construya de cero su factoría de coches eléctricos. La primera fábrica la puso en marcha en Alemania, después de que de nuevo toda Europa presentase proyectos o soñase con ellos. Asturias no fue una excepción: por ganas que no falte. El macropolígono de Bobes, con un millón de metros cuadrados en el corazón de Siero, fue una novia más. Incluso desde Valdés se mostraron solícitos, en un remedo de Bienvenido Mr. Marshall. Ya se sabe que el proyecto acabó en Alemania, cuna de grandes fábricas automovilísticas y patria de Merkel, un argumento más convincente que el terreno que pudiera ofrecer Cepi, alcalde de Siero. Pero como no hay que desfallecer y de ilusión también se vive, el culebrón Tesla puede estar de vuelta. El diario El Economista ha publicado además que una consultora propone que España ofrezca dos sedes alternativas: Valencia y Barcelona. A favor de Valencia estaría la ubicación de unos terrenos próximos a la fábrica de Ford en Almussafes. En contra las dificultades de transporte ferroviario. A favor de Barcelona los terrenos vacantes de Nissan y sus múltiples conexiones en infraestructuras y en contra su activismo independentista. ¿Qué podría ofrecer Asturias? En año y medio una conexión ferroviaria con Madrid en alta velocidad (más o menos alta, todo es relativo) y buenas conexiones marítimas con El Musel en primer plano. Y una gran tradición industrial, mano de obra de primer orden y calidad de vida: fabada, sidra y cachopo incluidos. ¿Serán argumentos convincentes para Musk? El dueño de Space X es un tipo muy peculiar, así que será cuestión de no tirar la toalla y que el alcalde de Siero le invite oficialmente a visitar el concejo. Le acabamos de ahorrar el coste de la consultora. Por soñar…