Los hosteleros asturianos señalan a los clientes por los incumplimientos en los locales de ocio nocturno

Oviedo 23/07/2020 13:42 h

El presidente de OTEA, hostelería y turismo en Asturias, José Luis Álvarez Almeida, ha manifestado que, en general, la hostelería y los locales de ocio nocturno asturianos están cumpliendo con todas las medidas sanitarias impuestas a raíz del COVID-19. «En los casos en los que no se ha cumplido la norma, no ha sido el local, sino que han sido los clientes», ha asegurado.

El responsable de OTEA ha mostrado su preocupación por la decisión que se está adoptando en algunos lugares de España de cerrar los locales de ocio nocturno ante el aumento de contagios por el nuevo Coronavirus. «No pueden pagar justos por pecadores. A nivel nacional hay un escenario y a nivel local hay otro, y en Asturias estamos todos haciendo las cosas bien y no veo la necesidad de que se cierren locales». En este sentido, ha dejado claro que la hostelería asturiana, por lo general, está cumpliendo escrupulosamente con todas las medidas higiénico-sanitarias y ha instado a que se tomen medidas contra aquellos que no las siguen, pero no contra todos en general.

Álvarez Almeida ha hecho un paralelismo entre las playas y los pubs o discotecas: «las playas no se han cerrado al público, sólo que dentro de ellas se exigen unas medidas que deben de ser cumplidas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vigilan para que se cumplan, pues en el caso de los locales de ocio nocturno, pasa lo mismo, la solución no es cerrarlos sino que hacer que se cumplan las normas». Por ello, ha dejado claro que el sector de la hostelería colaborará en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan realizar su trabajo y también ha solicitado que se pueda ampliar el horario nocturno. «Si alguien está cumpliendo las normas a las 2.30 horas... lo normal es que siga comportándose a las 3 o a las 4 de la mañana», sostiene.

Una de las medidas por las que ha apostado para controlar los aforos ha sido la de cobrar una entrada por acceder al local. «Es una forma de restringir el acceso para evitar aglomeraciones y dar seguridad y calidad a los clientes», explica.

Turismo

Por otro lado, el presidente de OTEA se ha mostrado «satisfecho» con la llegada de turistas al Principado de Asturias y prevé un dato de pernoctaciones en agosto «muy bueno», aunque es consciente de que la situación cambia cada día y se refirió a los buenos datos que había en el oriente asturiano hasta el rebrote en la Mariña de Lugo. «De cara a agosto hay muy buenas expectativas en el oriente asturiano, pero todo puede cambiar, por eso hay que seguir haciendo las cosas bien», apunta.

En este sentido, Almeida ha pedido la colaboración de todos, las administraciones, el sector y los ciudadanos en general para que Asturias siga siendo un destino seguro en España y volvió a solicitar al Principado la puesta en marcha de un Observatorio Turístico que en el Ayuntamiento de Oviedo ya tiene un expediente abierto para su creación a nivel local.