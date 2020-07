Barbón: «Asturias no es Madrid. Si vienes tienes que cumplir nuestras normas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias L.F.

Oviedo 27/07/2020 21:08 h

Si algo ha demostrado Adrián Barbón, presidente del Principado, es que no le gustan las ambigüedades en todo lo que concierne al coronavirus. Fue claro al pedir que se prorrogase el estado de alarma, lo fue al anunciar que no le teblaría la mano a la hora de decretar un confinamiento parcial si se producen contagios comunitarios y ahora lo ha vuelto a ser con el uso de la mascarilla. Y lo ha sido con un mensaje directo en su Twitter a los ciudadanos que vienen de Madrid. Su reflexión ya ha desatado la polémica en la redes social.

Por si queda alguna duda, allá vamos: Asturias no es la Comunidad de Madrid. En Asturias es OBLIGATORIO el uso de la mascarilla, tanto en los espacios cerrados como en las vías públicas y núcleos urbanos. Si vienes a Asturias, tienes que cumplir nuestras normas. Gracias. — Adrián Barbón 🌹 (@AdrianBarbon) July 27, 2020

Barbón ha querido aclarar la normativa que rige el uso de la normativa en Asturias, obligatoria en la región desde el 14 de julio. Su mensaje no deja lugar a dudas: «Por si queda alguna duda, allá vamos: Asturias no es la Comunidad de Madrid. En Asturias es OBLIGATORIO el uso de la mascarilla, tanto en los espacios cerrados como en las vías públicas y núcleos urbanos». Por este motivo, ha añadido que «si vienes a Asturias, tienes que cumplir nuestras normas. Gracias».

La respuesta de los usuarios de la red social no se hizo esperar. Aunque hay tanto detractores como defensores de su mensajes, Barbón no ha tardado en responder a uno de los primeros. «Lo que quieras, pero las quejas que estamos teniendo es de gente que dice que la mascarilla es recomendada, no obligatoria, porque en nuestra Comunidad... Cuando se está en Asturias, se cumple con las normas de Asturias. Punto. Mi deber como Presidente es proteger Asturias».