Recupera un sobre con más de 500 euros que había perdido en la calle

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Redacción 03/08/2020 16:47 h

La Policía Nacional de Gijón ha localizado al propietario de 520 euros que había perdido, guardados en dos sobres, en una calle de Oviedo y que habían sido entregados en comisaría por un vecino de Navia que los había encontrado. Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía, un vecino de Navia había recogido el dinero cuando lo encontró en una calle próxima al campus de El Cristo, pero ante la imposibilidad de localizar a su propietario entre vecinos y comerciantes de la zona, lo entregó en la Comisaría de Gijón.

Los agentes practicaron numerosas gestiones para poder localizar al propietario, para lo que contaban con un nombre de pila y el logo de una empresa. El propietario del dinero explicó a los agentes que no había denunciado la pérdida al no poder concretar el lugar y el momento en que se había producido el extravío y no confiaba tampoco en que alguien pudiera entregarlos en caso de que los encontrara, informa EFE.

Ante los policías, el hombre se mostró muy sorprendido por poder recuperarlos y por esa razón quiso conocer a la persona que había realizado el hallazgo para agradecerle su buena fe y su sentido cívico y recompensarle con un pequeño obsequio.