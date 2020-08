Ciudadanos defiende a las empresas de actividades extraescolares

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias

07/08/2020 19:06 h

El diputado regional de Ciudadanos Luis Fanjul ha reclamado a la consejera de Educación del Gobierno asturiano, Carmen Suárez, que se reúna con los representantes del colectivo que agrupa a las empresas de actividades extraescolares en Asturias. Fanjul ha explicado que se trata de un sector del que dependen unos 5.000 empleos en el Principado, que desarrolla una actividad económica cuya facturación anual alcanza los 20 millones de euros, y que prestan un servicio sin el cual muchos padres «van a tener graves problemas para la conciliación al inicio del curso en septiembre».

Fanjul ha pedido a Suárez que se siente con ellos para conocer de primera mano la situación y tratar de buscar soluciones que sin poner en riesgo la seguridad sanitaria eviten la pérdida de muchos puestos de trabajo y faciliten el mantenimiento de estas actividades como opción para las familias trabajadoras para las que este tipo de servicios es fundamental. «Las empresas de las extraescolares están abocadas al cierre si la consejera no es capaz de escucharles para entender de qué estamos hablando: de poner en riesgo miles de empleos en Asturias, pero también de que miles de padres y madres van a tener un problema muy gordo de conciliación si no hay estas actividades a comienzo de curso. Entendemos que la seguridad sanitaria es lo primero y que puede haber dificultades para organizarlo todo, pero también que lo mínimo que tiene que hacer Carmen Suárez es recibir a este colectivo, que ha solicitado una reunión y no se le da. Ciudadanos le pide que los escuche», ha señalado el diputado y ha recogido Europa Press.

El parlamentario realizó estas consideraciones tras la reunión que ha mantenido en el Parlamento con los representantes del colectivo de Empresas de Servicios Auxiliares Educativos (ESAE Asturias), integrado por empresas y autónomos que desarrollan proyectos de ocio y tiempo libre y conciliación y que trabajan para administraciones, familias y Asociaciones de Padres y Madres. Según ha señalado Ciudadanos, el encuentro se produce después de la publicación del protocolo del Principado que regulará la actividad docente del próximo curso, que cancela este tipo de actividades en los centros públicos.