Barbón lanza un mensaje a los turistas: «La llingua asturiana es herencia de una historia milenaria»

Un usuario compartió un mensaje alertando de lo que sucedería como escuchase hablar bable, y las respuestas no han tardado en llegar

Todo comentario realizado en redes sociales es susceptible de ser comentado, criticado o alabado. Las polémicas están a la orden del día, y más cuando hablamos de Twitter. Precisamente en esta red social se está dando lugar un debate que tiene a Asturias y a la llingua asturiana como protagonistas principales. Un usuario que se hace llamar @callateprogre ha publicado un mensaje que hace referencia a sus próximas vacaciones, que tienen el Principado como destino. «Me voy el sábado de vacaciones a Asturias y después de ver el tuit en bable de la rata con coleta me está dando bastante pereza. Como alguien me hable en dialecto, voy a escupirle en la cara», twitteaba. Las respuestas no tardaron en llegar.

