El número de nuevos casos en Asturias se reduce: solo once en las últimas 24 horas

Los municipios con fiestas multitudinarias canceladas para los próximos días toman nota de lo ocurrido en Ribadesella. El carnaval del verano será la primera prueba de fuego

Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, la palabra «cancelada» es la que acompaña este verano a casi todas las fiestas de Asturias, al igual que le ha sucedido a todo evento multitudinario, como pudiera ser la Feria de Muestras. A lo sumo, los programas festivos han quedado reducidos a celebrar algún que otro acto cultural y a hacer entrega, sin más, del tradicional bollu de la Cofradía, y siempre con las máximas medidas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus. No ha habido la fiesta del Carmín en La Pola ni tampoco celebración de Les Piragües en Ribadesella, aunque parece que en este último caso ha habido gente que no se ha resignado a que no hubiera festejo y en la noche del sábado al domingo se congregaron en la villa riosellana decenas de grupos de jóvenes para hacer botellones, actividad prohibida por resolución de la Consejería de Salud del Principado. Según el alcalde de este municipio, las quedadas para beber se han venido sucediendo durante todo el verano, aunque todo hace indicar que el pasado fin de semana la situación se desbordó a tenor de los vídeos que circulan en redes sociales. En Salinas, Turón o Llanes también tuvieron que actuar las policías locales y la guardia civil para disolver fiestas privadas y botellones.

