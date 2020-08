Segunda jornada de huelga en las ITV asturianas tras una reunión de seis horas sin acuerdo

0

Oviedo 14/08/2020 13:05 h

La huelga en las nueve estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) continúa por segundo día consecutivo después de que el comité de empresa y la dirección de la empresa pública encargada de su gestión no llegasen a ningún acuerdo, aunque sí se planteó una oferta que está siendo objeto de votación por parte de los 170 empleados de ITVASA.

Tras seis horas de reunión en el Servicio de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) ambas partes no llegaron a ningún acuerdo, si bien desde la Consejería de Industria se lanzó una nueva propuesta con la que el comité de empresa no está de acuerdo, pero que ha decidido someter a votación de la plantilla. Un portavoz del comité de huelga ha señalado a EFE que no van a detallar esa propuesta hasta que finalice la consulta pero que, en cualquier caso, esta no incluye compromisos de contratación ni una limitación temporal para la realización de horas extras, también en sábados, que plantea la empresa pública.

CSIF, CSI, UGT y CCOO decidieron reactivar la huelga indefinida que habían dejado en suspenso el pasado sábado ante la falta de acercamiento entre las posiciones que mantiene ITVASA, la sociedad que gestiona los centros de inspección de vehículos, y los sindicatos para sacar adelante las 140.000 revisiones que hay pendientes tras el parón que se produjo por la pandemia del covid-19. Los sindicatos quieren que se incremente la plantilla con 30 mecánicos más para mejorar el servicio, una medida que además, según sus cálculos, podría ahorrar a la empresa unos 100.000 euros anuales respecto al pago de las horas extras que se plantean.

Para el comité de huelga, no es viable sacar el atasco de citas que hay si no se aumenta la plantilla a la que, desde el mes de diciembre, se han incorporado cinco nuevos trabajadores, un número que consideran totalmente insuficiente. En su opinión, la solución pasa porque desde Función Pública se admita la contratación de más personal ya que, según el comité de huelga, desde la empresa se mantiene que no tienen posibilidad de aumentar plantilla y que también tienen cerrada la posibilidad de generar nuevas infraestructuras.

«La voluntad política tiene que activarse, no entendemos que una parte de la administración niegue a otra la posibilidad de crear empleo», ha señalado el portavoz del comité de huelga., que ha vuelto a denunciar los servicios mínimos abusivos que se han impuesto desde la administración y la empresa.

La última propuesta del Principado

El Principado mantiene su disposición al diálogo para solucionar el conflicto en la empresa Itvasa y ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía, «que se está viendo afectada por la congestión en las estaciones técnicas de vehículos provocada por la covid-19», han señalado desde el Ejecutivo.

La Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica busca dar salida a esta situación con una ampliación del horario habitual de apertura de la ITV, «ante las limitaciones para la contratación de personal derivadas de los cambios legislativos que se adoptaron a nivel nacional en 2012». La solución que plantea la Administración pasa por ofrecer servicio dos horas más, de lunes a viernes, y abrir también los sábados, en este caso, de 7 a 14 horas.

El viernes 7 de agosto, representantes de la plantilla de Itvasa y la propia empresa suscribieron un documento en el Servicio Asturiano de Solución de Extrajudicial de Conflictos (Sasec) en virtud del cual se suspendía la jornada de trabajo establecida para ese día y también la convocatoria de huelga. Las partes acordaron entonces continuar con las negociaciones. «Sin embargo, tres de los cuatro sindicatos firmantes, concretamente CC.OO., CSIF y CSI, incumplieron el preacuerdo y mantuvieron el paro previsto, pese a que ya estaban convocados para retomar los contactos en el Sasec», han indicado desde el Ejecutivo.

Tras esta decisión, la Consejería de Industria planteó mismo una nueva propuesta «que cubre todas las peticiones sindicales». Así, se recoge el abono como horas extraordinarias del turno de los sábados. Estas horas, además, se efectuarían de manera voluntaria por parte de la plantilla, hasta el máximo de 80 anuales que permite la legislación. También se contempla la retribución, como horas extraordinarias, de la ampliación del horario de lunes a viernes, «dado que la normativa vigente no permite más de 80 horas extras al año». Analizar la viabilidad de retomar la atención sin cita previa, dando siempre prioridad a la seguridad de las personas y la incorporación de personal en los límites que permite la legislación estatal aplicable son los otros dos puntos.

Ante esta proposición de la administración, los sindicatos manifestaron su negativa a trabajar los sábados, «a pesar de que la asistencia sería siempre una decisión voluntaria y la labor prestada se retribuiría como horas extraordinarias». No obstante, el Principado mantiene el empeño de buscar alternativas que permitan resolver el conflicto, «anteponiendo siempre a cualquier otro objetivo la seguridad de la plantilla y el derecho de la ciudanía a recibir un servicio de calidad», informa Europa Press.