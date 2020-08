Nuevo intento de desbloquear la huelga en las ITV: se retoma la negociación

El Principado dice que su última propuesta cumple todas las peticiones sindicales. El comité rechaza la oferta pero la somete a votación entre los trabajadores

La huelga en las nueve estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) continúa por segundo día consecutivo después de que el comité de empresa y la dirección de la empresa pública encargada de su gestión no llegasen a ningún acuerdo, aunque sí se planteó una oferta que está siendo objeto de votación por parte de los 170 empleados de ITVASA.

Tras seis horas de reunión en el Servicio de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) ambas partes no llegaron a ningún acuerdo, si bien desde la Consejería de Industria se lanzó una nueva propuesta con la que el comité de empresa no está de acuerdo, pero que ha decidido someter a votación de la plantilla. Un portavoz del comité de huelga ha señalado a EFE que no van a detallar esa propuesta hasta que finalice la consulta pero que, en cualquier caso, esta no incluye compromisos de contratación ni una limitación temporal para la realización de horas extras, también en sábados, que plantea la empresa pública.

