Repunte de casos de coronavirus en Asturias con 31 nuevos infectados

0

La Voz de Asturias L.F.

redacción 19/08/2020 14:24 h

El último balance de la evolución epidemiológica del coronavirus en Asturias deja una noticia buena y otra mala. La buena, que las más de 600 pruebas realizadas en el Hospital del Oriente han dado negativo y que, por tanto, mañana retomará su actividad asintencial habitual. La mala, que el número de nuevos contagios ha vuelto a superar la treintena. Exactamente, en las últimas 24 se han infectado 31 personas en la región, cifra que supone cinco veces más que el día anterior.

De los 31 nuevos casos, 9 son contactos estrechos de positivos ya conocidos, otros cinco son importados y uno más está vinculado a un brote. El resto de los nuevos infectados están siendo investigados para establecer su vínculo epidemiológico. Todos ellos presentan sintomatología leve y permanecen en sus domicilios.

Desde que se declaró la pandemia, en Asturias se han infectado 2.910 personas y han fallecido 340 personas, según los datos de Salud. Además, permanecen hospitalizadas diez personas, ocho en planta y dos en la UCI y el Principado ha realizado 201.564 pruebas PCR.

Advertencias de sanidad

Las autoridades sanitarias han istado a que se extremen las medidas de prevención y protección de las personas mayores y personas con patologías en aquellos lugares donde se han declarado brotes y se aconseja evitar las aglomeraciones y las actividades sociales innecesarias.

Además, han pedido la población que no se relaje en el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar la trasmisión del virus. En este sentido, han recordado la obligatoriedad del uso de la mascarilla para mayores de seis años en las vías públicas y espacios al aire libre; en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos y privados, en este último caso cuando los ocupantes no convivan. También ha recomentado el lavado frecuente de manos e insisten en que es imprescindible guardar una distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio con personas con las que no se convive.