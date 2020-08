Nuevo brote en una residencia en Asturias

0

La Consejería de Salud ha confirmado un nuevo brote al detectarse un positivo por coronavirus en el centro gerontológico Montevil, de Gijón. Se trata de un residente que ya se ha trasladado al Credine. Según establece el protocolo del Ministerio de Sanidad, si se notifica un solo caso en una residencia se considera ya un brote. Con este ya son 16 los focos declarados en la región desde el fin del confinamiento. De ellos, 12 continúan activos.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha informado de que comenzará a realizar pruebas PCR a todas las personas residentes y trabajadoras. Asimismo, se han adoptado las medidas de prevención y protección adecuadas para proteger a este colectivo.

Además de este nuevo caso que se comunicará al Ministerio de Sanidad mañana, Salud ha confirmado 26 nuevos positivos en el Principado en el día de ayer, de los que cuatro son contactos estrechos de casos conocidos y siete son importados. El resto de los nuevos contagios están en estudio para identificar su vínculo epidemiológico. Todas las personas, a excepción de una que tuvo que ser ingresada, presentan síntomas leves y están en aislamiento en sus domicilios.

Recomendaciones

Las autoridades sanitarias recuerdan que las personas que esperan el resultado de una PCR, sea por sospecha de caso o por estudio de contactos estrechos, deben permanecer en su domicilio y restringir su vida social. Asimismo, se insiste en que es fundamental que todas aquellas personas que sean consideradas contactos estrechos cumplan rigurosamente la cuarentena tal como se les informa desde Salud Pública. El incumplimiento de estas medidas de cuarentana puede suponer un riego para la salud personal y poblacional.

En esta línea, también se pide a la población que no se relaje en el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar la trasmisión del virus. Por ello, se insiste en el lavado frecuente de manos, guardar una distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio con personas con las que no se conviva y el uso de la mascarilla que, en el Principado, es obligatoria para mayores de seis años en las vías públicas y espacios al aire libre; en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos y privados, en este último caso cuando los ocupantes no convivan.