Barbón: «Nadie puede hablar de éxito, pero sí hay una respuesta asturiana ante la pandemia»

12/09/2020

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, no considera que pueda hablarse de «éxito asturiano» ante la pandemia de coronavirus porque, a pesar de registrar mejores datos que en el conjunto del país, en el Principado han muerto más de 340 personas. «Es verdad que tenemos repercusión nacional e incluso internacional por la respuesta asturiana, pero no puede hablar de éxito asturiano cuando hay cientos de personas fallecidas», recordó.

No obstante, sí se mostró convencido de que existe una «respuesta asturiana» basada en la anticipación, la inversión continua en el sistema sanitario, la atención al criterio de los expertos y la capacidad de tomar decisiones, «aunque en algunos casos hayan sido impopulares», que permite que Asturias presente mejores indicadores en esta segunda ola de la pandemia, siendo la comunidad autónoma con menor circulación de Covid-19 en las dos últimas semanas.

Según ha informado hoy la FSA-PSOE, Barbón hizo estas afirmaciones ayer cuando encabezó una delegación de su partido que se desplazó al pozo Funeres, en Peñamayor (Laviana), para participar en el tradicional homenaje a los veintidós socialistas asesinados en ese lugar en 1948 por la dictadura franquista. En dicho encuentro, Barbón también advirtió a quienes desde la izquierda «siguen instalados en el no», en alusión a Podemos, que el actual «no es el momento de la irrelevancia sino el de tomar decisiones valientes y comprometerse con Asturias”.

En su intervención, el dirigente socialista aseguró que su mano está tendida al diálogo a todos los grupos parlamentarios de una Cámara donde, recordó, «la izquierda tiene mayoría» dado PSOE, IU y Podemos suman 26 de los 45 escaños para lograr la aprobación de los presupuestos del Principado de 2021.

Además, pidió que se tome como referencia el acuerdo de los presupuestos de 2020 o la concertación social y emplazó a los distintos partidos a tener voluntad de negociación y acuerdo dado que la ciudadanía «no entendería que haya quien opte por el partidismo y el tacticismo en lugar de optar por Asturias».

Este planteamiento pidió aplicarlo también en el caso de los Presupuestos Generales del Estado en cuya negociación se deben «desterrar los tacticismos» para aprobar unas cuentas «que deben tener una mejora sustancial de las aportaciones a las comunidades autónomas». «Hay que dejar de lado los partidismos y unir esfuerzos para salvar vidas y reactivar la economía porque la lucha contra el coronavirus es el gran reto», añadió.

El acto del Pozo Funeres, al que habitualmente asistían varios centenares de personas y que se suspendió este año para cumplir las medidas de seguridad ante la pandemia del coronavirus, se ha convertido en los últimos años en el inicio del curso político del PSOE asturiano tras la suspensión la fiesta de la minería astur-leonesa que organizaba el SOMA-UGT.

«Aunque este año no podemos hacer las cosas como siempre, no queríamos faltar. En este acto tan sagrado para la familia socialista, nos negamos a olvidar. Quiero enviar un mensaje a las familias de los aquí asesinados: que sepan que no los olvidamos», concluyó Barbón, informa Efe.