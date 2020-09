Asturias pulveriza el indicador de la OMS sobre el control de la epidemia

0

Son varios los indicadores que se están empleando para medir la evolución de la pandemia de coronavirus en cada territorio, pero hay uno que se erige en el más fiable, o al menos resulta clave, para saber si la situación está o no bajo control. Se trata de la tasa de positividad, con la que se muestra la cifra de personas que dan positivo de entre todas las que se someten a una prueba PCR. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la situación epidemiológica se encuentra bajo control cuando esta tasa es menor al 5%. Si está por encima, no es buena señal y, si incluso supera el 10%, es directamente mala porque indicaría que no se están detectando todos los casos y entonces los rastreos se complican.

La tasa de positividad en España, en el periodo que fue del 1 al 7 de septiembre, se situó en un 11,8%, pasando a ser el país europeo con el nivel más alto, según los datos recabados por Our World in Data, un proyecto de la Universidad de Oxford que compara diversos indicadores en todos los países del mundo. En Europa, Francia supera por un par de décimas (5,2%) ese límite que recomienda la OMS, pero el resto de países están por debajo. Alemania, por ejemplo, con una tasa de positividad del 0,8%.

En España, que en la anterior comparativa con los datos recabados entre el 31 de julio y el 6 de agosto, presentaba un porcentaje del 6%, la situación en las comunidades autónomas es muy diferente. Y, entre todas ellas, Asturias vuelve a presentar el mejor resultado en este indicador clave para saber si la cosa va bien o mal.

Pese al goteo continuo de positivos en Covid-19 diagnosticados desde julio, tras aquellos 25 días en los que el Principado fue un paraíso libre de coronavirus, solo un 2% de las pruebas PCR procesadas dan positivo. Hay que tener en cuenta, además, que Asturias ha destacado desde el inicio de la pandemia por la elevada capacidad diagnóstica demostrada que ha permitido que, hasta ayer, se hayan realizado 257.567 pruebas PCR.

En Madrid, la tasa de positividad en ese mismo periodo fue del 19,7% y, en el resto de comunidades autónomas salvo Asturias, se supera el límite establecido por la OMS. Algunas muy por encima, como Aragón y Castilla La Mancha, ambas con una tasa del 16,9%, y otras más cercanas al 5% como Galicia, con un 6,7%, o La Rioja (7,4%).

En todo caso, como vienen insistiendo las autoridades sanitarias en Asturias, no debe bajarse la guardia ni mucho menos ante estos resultados que demuestran que la evolución de la pandemia está relativamente bajo control.

Relativamente porque el escenario idóneo sería que no hubiera que lamentar más fallecimientos y, en esta segunda oleada, ya son cinco las personas que han fallecido a causa de la enfermedad, elevando el número total de muertos a 345. Además, según los datos facilitados ayer por la Consejería de Educación, 47 personas están en la actualidad hospitalizadas por covid-19 en Asturias, diez de ellas en la UCI, mientras que el cómputo global de positivos diagnosticados desde el inicio de la pandemia asciende a 4.042.