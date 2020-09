La próxima selectividad será como la del curso pasado

0

La Voz de Asturias SARA CARREIRA

Oviedo 24/09/2020 14:13 h

Los ministros y los consejeros de Educación y Sanidad de toda España valoran positivamente el inicio de curso: «Las cosas han funcionado tal y como estaban previsto que funcionaran (...) Los centros educativos no son un lugar de contagio. Se detectan casos», pero propios de la zona donde está cada centro porque los «centros son lugares de detección precoz». Esa fue la primera valoración del ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la segunda reunión conjunta con los responsables de ambos departamentos. Illa no hizo más intervención porque se marchaba a una reunión sanitaria con la Comunidad de Madrid.

«No hay riesgo cero, pero el 95,5 % de los centros no han tenido casos de covid»

Isabel Celaá recalcó que «el objetivo común que nos habíamos propuesto, que es abrir la escuela, se ha cumplido». Más de 8,2 millones de alumnos están en sus aulas atendidos por 700.000 docentes en más de 30.000 centros. Las medidas de prevención y control, insistía Celaá, permiten garantizar el derecho a la educación con seguridad. «No hay riesgo cero pero el 95,5 % de los centros no han tenido casos de covid», añadió.

Los casos positivos son, explicaba Celaá, inevitables pero según lo que recogió de la charla con los consejeros «los casos positivos son generalmente de un alumno, a veces de un docente». A día de hoy y según los datos de las propias comunidades hay 2.852 aulas en obligado confinamiento, pero en España se contabilizan más de 380.000 grupos, y por lo tanto los afectados suman el 0,73% del total.

Celaá agradeció a las familias que confíen en la escuela porque esta «es esencial para el proceso madurativo, no se puede aislar a un niño, a un joven de su entorno», y señaló el esencial trabajo, «a veces olvidado» del personal de limpieza.

En la sectorial de educación se tomaron estos acuerdos:

Adaptar las pruebas de acceso a la universidad (selectividad) de forma similar a las del curso pasado

Adaptar las programaciones didácticas para que sean más ágiles (habrá cambios normativos)

Apoyo a la contratación excepcional de profesorado de refuerzo. Para eso, el ministerio va a flexibilizar de manera excepcional y limitada los requisitos para el ejercicio de la docencia: se pueden nombrar funcionarios interinos que no hayan cursado el máster de Profesorado (o el antiguo CAP), pero siempre que cumplan todos los demás requisitos, y siempre y cuando se agoten la lista de aspirantes

Adaptación de las prácticas en FP: como el curso pasado, serán las horas mínimas y se podrán integrar esas horas en un módulo de proyecto (teórico)

Horario completo: a partir de 3.º de ESO se combinan diferentes modalidades de semipresencialidad, y no en todas las comunidades autónomas y no de la misma manera. «Pero hemos reiterado la obligatoriedad de la formación a tiempo completo y en las mejores condiciones». Los alumnos «cuarentenados» también tienen que contar con el horario completo. En quince días «está cuestión debe estar resuelta», dijo la ministra ante las preguntas de los periodistas de que no siempre se cumplen este cien por cien del tiempo.

Apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje o emocionales. Se destinan 40 millones de euros al programa PROA plus y Educa en Digital (500.000 dispositivos digitales)

Recogida sistemática de información. «Hay que unificar la información y conocer las buenas prácticas que se hacen en los diferentes centros»

Asturias defiende la cooperación entre administraciones

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Carmen Suárez, ha destacado la «imprescindible y necesaria» coordinación entre su área y el de Salud. «Es lo que da garantías para regresar a las aulas con normalidad en un momento de excepcionalidad», ha comentado.

Suárez se ha pronunciado en estos términos tras participar junto al consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, en la reunión interministerial conjunta de Educación y Sanidad para evaluar el inicio del curso 2020-2021. La consejera ha resaltado además el «gran esfuerzo económico y organizativo» que ha hecho el Gobierno del Principado para la vuelta a las aulas, con la correspondiente contratación del profesorado.

En relación a la reunión, Suárez ha dicho que está de acuerdo con los planteamientos que han trasladado desde el Gobierno central sobe la «flexibilidad» en cuanto a los curriculos y la evaluación. También en que las pruebas de acceso a la Universidad y las prácticas de FP «se adapten» a las nuevas necesidades.