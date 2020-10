Almeida: «Estamos en una situación crítica y convulsa y no es momento de experimentos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

oviedo 04/10/2020 12:47 h

José Luis Álvarez Almeida aspira a la reelección al frente de la patronal de hostelería y turismo de Asturias (Otea) el próximo 6 de octubre con una candidatura que aboga por un plan de reestructuración que insufle oxígeno a un sector que da empleo a 45.000 profesionales en medio de una situación «crítica y convulsa» agravada por la pandemia.

Álvarez Almeida asegura en una entrevista con EFE que concurre a las elecciones animado por empresarios de concejos «de toda Asturias» y apoyado por profesionales «de raza» y una «guardia pretoriana» que se ha movilizado para reivindicar la continuidad de su gestión y descartar «experimentos», en alusión a la candidatura que encabeza el otro aspirante César Telenti.

El presidente de Otea considera que el sector actualmente está «unido, sabe dónde está y dónde quiere ir» y su compromiso con la asociación es aglutinar todas las voces y por ello anuncia que, si revalida el cargo, buscará la fórmula para integrar al sector crítico porque escuchará «a todos los que quieran participar». Almeida reivindica un plan de reestructuración que permita la supervivencia de un sector que da empleo a 45.000 profesionales, de los que 25.000 son trabajadores en régimen general, unos 10.000 autónomos y otros 10.000 puestos de trabajo pertenecientes a agencias de viajes, guías turísticos, actividades deportivas o alquiler de coches.

Considera que las duras restricciones impuestas a los establecimientos de ocio nocturno por la pandemia, que puede abocar a muchos de ellos al cierre, son «un despropósito del gobierno nacional» porque además no viene acompañado de ayudas y reclama su apertura inmediata y que no se les culpabilice ni estigmatice por posibles contagios «porque la música no transmite el virus», apostilla.

Álvarez Almeida sostiene que el pasado verano ha sido «el peor año de la historia del turismo» y lamenta que los políticos carezcan de conocimientos reales sobre turismo porque asegura que «sólo comen en restaurantes, viajan en aviones y duermen en hoteles, pero eso es ser viajero y no tienen ni idea de lo que es el turismo», ilustra. Además, insta a los ayuntamientos a contribuir a la mejora del sector con la inyección de ayudas, por ejemplo, en la tasa de las terrazas y que puedan seguir instaladas en las calles más allá de las acciones de la covid-19, dado que ya hay consistorios que plantean la retirada de los permisos concedidos.

Coincidiendo con el anuncio del confinamiento de Madrid, Otea ha empezado a registrar las primeras cancelaciones para el próximo puente de El Pilar; una situación que viene a apuntillar aún más a un sector que reivindica su peso en la economía española, donde representa el 12% del empleo y el 10,7 del Producto Interior Bruto (PIB).

El presidente vaticina que las elecciones del próximo martes, día 6, serán muy participativas, ya que hasta ayer, día 3, más de 600 de los 1.916 asociados con derecho a voto han solicitado el sufragio no presencial en unos comicios donde Almeida se compromete a seguir trabajando en proyectos para que Otea sea para las empresas de Hostelería y Turismo y la sociedad en general la asociación de referencia en Asturias.