Los diez videos asturianos que más triunfan en Tik Tok

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Esther Rodríguez

20/10/2020 05:00 h

La aplicación es una de las más exitosas del mundo, sobre todo en los jóvenes. Y es que durante el confinamiento se ha convertido en un auténtico fenómeno, llegando a superar los 2.000 millones de descargas. Una red social que permite crear vídeos cortos de 3 a 15 segundos, y vídeos largos de 30 a 60 segundos, en los que generalmente los usuarios doblan audios de terceros, cantan o bailan.

Su facilidad de uso hace que sea una oportunidad de relacionarse y conocer gente, de entretenerse sin límites y, por encima de todo, un mecanismo para expresar el reconocimiento social. Cada me gusta o seguidor que consiguen los anima a seguir con su actividad en la red. Además, algunos vídeos, por su contenido y originalidad, muchas veces acaban convirtiéndose en virales, y son copiados por otros en la misma red.

Por eso, los usuarios están usando Tik Tok más que nunca. Cada vez son más y más las personas que se van uniendo a esta moda. Incluso algunos asturianos ya forman parte de esta era. Como son muchos los que pertenecen a esta comunidad, aquí os dejamos un ránking de los 10 vídeos hechos por asturianos que más triunfan en las redes.

1º Isaac Corrales con 1,1 millón de reproducciones

En primer lugar, nos encontramos a Isaac Corrales. Este asturiano de 38 años es conocido popularmente por su actividad en redes. Principalmente en Twitter, donde da abiertamente su opinión sobre cualquier tema, lo que le ha llevado a conseguir más de 82.000 seguidores. Pero, también destaca en Instagram, donde comparte sus vídeos de comedia.

Corrales tampoco ha querido perderse la moda de Tik Tok y ha creado una cuenta en la que comparte sobre todo doblajes. Entre todos ellos, destaca el vídeo en el que un cura se le cae el bebé cuando lo está bautizando. Mientras tanto, el asturiano va sustituyendo los diálogos originales por otros comentarios de risa. Consiguiendo así un total de un millón de reproducciones.

; Vídeo de Tik Tok de Isaacfcorrales

2º Haylicencia con 772.500 reproducciones

En segundo lugar, está Haylicencia y su vídeo «día a día de un ovetense», que reúne casi un total de 800.000 me gusta. Con este contenido, trata de parodiar cómo los habitantes de la capital asturiana conviven a diario con los ciclistas. «Entre los ciclistas por carretera y por el campo ya no se va a gusto y seguro por ningún lado», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

; Día a día de un oviedista

3º Ner1293 con 692.000 reproducciones

La usuaria Ner1293 ocupa el tercer lugar con su doblaje en Salinas. En el vídeo, que reúne casi 700 mil reproducciones, se observa como a la mujer le cuesta ponerse el traje de neopreno y mientras tanto se escuchan unos comentarios que dan el toque gracioso al contenido.

; Vídeo de Ner1293 con más reproduccione de Tik Tok

4º 10.denisss__ con 487.800 reproducciones.

Con casi medio millón de reproducciones está 10.denisss___ Este gijonés comparte a diario publicaciones que llegan a aglutinar miles de visualizaciones. La más viral es aquella en la que se le ve comiendo una rodaja de queso mientras le contesta a un seguidor que para él este lácteo es «buenísimo, una cosa loquísima».

; Este gijonés comparte a diario publicaciones que llegan a aglutinar miles de visualizaciones.

5º Xferdú con 356.000 reproducciones

Con 356.000 visualicaciones está xferdu. Este joven asturiano a través del humor denuncia el frío que pasan en los institutos por tener las ventanas abiertas. Una broma muy recurrente en la red social usando los segundos de esa canción donde dicen «se pasa frío».

; El frio que pasan los asturianos en el instituto por ventilar

6º Fer100fuegos con 350.000 reproducciones

El quinto lugar lo ocupa Fernando Cienfuegos. Un aficionado a la cocina, como podemos observar en su cuenta de Tik Tok. Y es que todos los vídeos que comparte son de recetas muy diversas. No solo enseña cómo preparar comidas típicas asturianas, sino que, también, de otros lugares del mundo como, por ejemplo, Corea o Grecia. Sin embargo, la más viral ha sido la del «cachopo de pollo», que reúne un total de 350.000 reproducciones.

; Cachopo de pollo

7º Adriiback con 310.000 reproducciones

A los asturianos no solo les gusta comer, sino que, también, cantar. Un claro ejemplo lo encontramos en la cuenta de Adriiback con una media de 310.000 like por publicación. Este joven suele compartir a diario vídeos grabándose a sí mismo cantando en playback. Normalmente son canciones de reggaetón, una corriente musical popular entre los jóvenes de hoy en día. De ahí, la cantidad de seguidores y me gustas que tiene.

; Adriiback, usuario de Tik Tok

8º Raquelschau con 300.000 reproducciones

Con casi el mismo número de reproducciones nos encontramos a Raquel Schau. Esta youtuber asturiana también registra vídeos de 300.000 visualizaciones. Destaca principalmente por actuar mientras dobla audios de terceros. Uno de los vídeos que más visitas tiene es en el que explica que «yo tengo un pana, que tiene un primo, un primo que tiene un amigo que es familia» Algo muy complicado de entender y de seguir tal y como aseguran en los comentarios ciertos usuarios. «Qué lio me he hecho en la cabeza», «yo ya me pierdo», «no cabe tanta gente en el mundo».

; RaquelSchau, usuaria de Tik Tok

9º Patypeando con 90.000 reproducciones

Por otro lado, nos encontramos a Patypeando. Esta asturiana ocupa el octavo puesto en cuanto al número de visualizaciones. Y es que su vídeo más viral tiene casi 90.000 me gustas. En él se ve como hace el baile del sacacorchos, pero con una botella de sidra, la bebida típica asturiana.

; Baile del sacacorchos

10º Vikingoastur con 30.000 reproducciones

Siguiendo esta misma temática asturiana, destaca Vikingoastur. Un hombre que desde su cuenta de Tik Tok explica mucha de las peculiaridades de la comunidad, desde la historia hasta tradiciones gastronómicas. En su último vídeo viral explica cómo son los asturianos. «Los asturianos comemos mucho», «somos muy echaos para adelante», «a veces somos un poco broncas», comenta.

; Vikingoastur explica cómo son los asturianos

Y haciendo un añadido, donde se reivindica «el paraíso», también destaca el vídeo de saralvnn. En él muestra el paisaje asturiano, a la vez que se puede leer en inglés: «Algunos de ustedes me preguntan dónde vivo… yo vivo en la región más guapa de España, Asturias». En total cuenta con 29.000 visualizaciones.