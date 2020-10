Los influencers de Asturias se vuelcan contra el cáncer de mama

View this post on Instagram

En el #diamundialdelcancerdemama toda la fuerza a esas luchadoras, que son las auténticas campeonas. Hoy y siempre la lucha, prevención e investigación sobre esta enfermedad deben continuar. Además, una de las cosas más importantes ante el Cáncer de Mama es la actitud, y por eso, quiero poner toda mi #actitudlimón sumándome a la acción solidaria de Limones de España, para apoyar y dar visibilidad a todas las personas que han pasado por ello. Tú también puedes sumarte compartiendo este post y siguiendo a @thelemonage_es #welcometothelemonage #bienvenidoalalemonage #thelemonage #actitudlimon #cancerdemama #díamundialcontraelcáncerdemama