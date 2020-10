Así se blinda Asturias

0

La Voz de Asturias Luis Fernández

redacción 27/10/2020 21:00 h

Asturias se blinda contra el coronavirus. El Principado ha aprovechado la opción que le concede el estado para alarma de cerrar sus fronteras y la medida entra en vigor la madrugada del martes al miércoles. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ya han organizado el dispositivo policial que controlará las entradas y salidas de la región. Durante las primeras horas de las restricciones los agentes realizarán una labor informativa y pedagógica, pero a partir de ese periodo de gracia, comenzarán a sancionar.

Asturias se convierte así en un islote en el norte de España. Junto al Principado, han decidido cerrarse Navarra, La Rioja, Aragón y País Vasco. Madrid, Andalucía o Cataluña barajan seguir sus pasos, sin que hayan tomado una decisión definitiva. Es decir, ninguna de las comunidades limítrofes ha decidido cerrar sus fronteras como medida de contención del coronavirus. Ni Galicia, ni Cantabria ni Castilla y León lo han hecho.

Y para conseguir que ese cierre perimetral sea efectivo, la Policía Nacional y la Guardia Civil ya tiene perfilado el dispositivo que pondrán en marcha. Eso sí, aunque todo está preparado, no han querido aportar datos sobre el número de agentes ni de la ubicación de los dispositivos de vigilancia. Esta decisión está sujeta a cambios y no descartan aportar esta información en las próximas horas.

Sí que han precisado que, al igual que han hecho durante todas las restricciones impuestas desde que se declaró el primer estado de alarma, en marzo, las primera horas realizarán una labor pedagógica. En cualquier caso, los únicos motivos por los que se podrá entrar o salir de la región son los siguientes:

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.

Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales. h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

Sanciones

En cuanto al cierre de fronteras de la región, al amparo del nuevo estado de alarma, la competencia sancionadora es del Estado. Está previsto, salvo que posteriormente se acuerde lo contrario, que se aplique la ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida como la ley mordaza.

Aunque las autoridades no han concretado el importe de las sanciones, durante el anterior estado de alarma saltarse el confinamiento llevaba aparejado una propuesta de sanción que puede conllevar multas desde los 600 euros por desplazamientos no autorizados hasta los 10.400 por organizar o participar en actividades de grupos que suponen riesgo de contagio. No es definitivo, pero esas cantidades pueden servir de guía para las nuevas sanciones.

Cierre de Oviedo, Gijón y Avilés

En cuanto a las sanciones relativas al cierre perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés, efectivo desde que la resolución fuese aprobada el pasado 23 de octubre en el BOPA, y salvo que posteriormente se produzca algún cambio, las multas dependen de Salud, es decir, del Principado.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha especificado el importe de esas sanciones, pero la Ley de Salud Pública del Principado de Asturias, que previsiblemente será la que se aplique en este caso, contempla que las multas por infracciones muy graves van desde los 60.001 hasta 600.000 euros; las graves de 3.001 hasta 60.000 euros y las leves con 3.000 euros.