El pueblo cántabro que se «confinará» con Asturias

La Voz de Asturias Pablo G. Hermida

27/10/2020 19:38 h

A partir de las 00.00 horas de hoy quedará restringida la movilidad entre Asturias y el resto de comunidades autónomas. No obstante, en el municipio cántabro de Tresviso, que se encuentra prácticamente enclavado en el Principado, seguirán haciendo «vida normal» pese a estar «aislados».

Los veinte habitantes de esta pequeña localidad no pueden visitar en condiciones normales a sus paisanos cántabros por carretera sin pasar por Asturias. Sólo pueden hacerlo a pie atravesando el Parque Nacional de los Picos de Europa.

El confinamiento limitará las entradas y salidas de Asturias a viajeros en tránsito o que tengan causas justificadas, como es este caso, según explica Javier Campo, alcalde de Tresviso. Asegura que pese a no haberlo hablado con ninguna otra autoridad, la Guardia Civil está al corriente de esta situación.

«A nada que salimos de casa ya estamos en Asturias, entonces para los efectos como si fuéramos asturianos, no tenemos otras solución», subraya. El regidor destaca que la vida de este municipio no ha cambiado mucho pese a la pandemia de la covid-19, que sí ha cambiado el modo de vida en gran parte del mundo. «La vida sigue igual, no está ocurriendo nada extraordinario», recalca sobre Tresviso.

«No hemos tenido ningún caso afortunadamente y esperamos que sigamos igual», señala el alcalde. En este municipio están acostumbrados a estar aislados, sobre todo cuando el invierno trae nieve a la zona, lo que, en ocasiones, obliga al Gobierno regional a llevarles víveres y medicamentos en el helicóptero por haberse quedado incomunicados, informa EFE.