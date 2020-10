El aislamiento de los pacientes del HUCA: sin visitas y sin dinero para ver la tele

0

La Voz de Asturias

31/10/2020

Ni visitas, ni compañía. Solos, aburridos y enfermos. Así, pasan los días los pacientes ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La única vía de entretenimiento que tienen es la televisión. Pero, su uso es previo pago. «Los pacientes no suelen traer dinero y con esta situación de aislamiento no tienen quienes les compren las tarjetas», asegura la auxiliar Virginia González.

El servicio de televisión de las habitaciones del hospital funciona con tarjetas chip de 5, 10 y 20 euros. Por cada minuto de utilización son 0,72€ la hora. «No es justo que en un hospital, que al fin y al cabo estamos pagando todos, para ver la televisión haya que comprar una tarjeta a precios desorbitados», apostilla Cristina Rodríguez, enfermera del HUCA.

La enfermera Ana García Rua afirma que «compré a un señor con mi propio dinero una tarjeta para que viese la televisión. Me daba pena». Lo cierto es que, al caer enfermo lo que menos preocupa es llevar algunas monedas o billetes para pagar la televisión del hospital. Y, en definitiva, poder distraerse. Además, a esto hay que sumarle la prohibición de recibir visitas que deriva en que «hay pacientes que, directamente, no pueden entretenerse. Pasan el día solos», añade García Rua.

Lo que agrava aún más el aburrimiento y la desolación de las personas enfermas. Ni tienen a nadie que les haga compañía ni muchos menos a alguien que les puedan llevar algo de dinero para ver la televisión. Asimismo, en el caso de poder comprar la tarjeta, tampoco pueden salir de la habitación. Las máquinas de venta se encuentran en el hall de cada planta. Por tanto, «tienen que depender, los pocos que tienen dinero, de que los trabajadores vayamos a comprarlo. Y claro, no todos podemos porque apenas tenemos tiempo para ello», relata Virginia González.

«Ya es bastante que por piedad les dejamos nuestros teléfonos móviles. Muchas veces porque se les apaga y no saben el pin, no tienen el cargador o incluso para que puedan hablar con sus familias», defiende González. Por eso, el personal sanitario del SESPA exige que la televisión sea gratis, especialmente, en estos días en los que no puede venir la familia.

En las plantas para pacientes del covid, la televisión sí es gratuita. «Los enfermos de otros servicios no son menos y están prácticamente igual de aislados», sentencia González. Pero, por lo general, en la mayoría de los centros públicos no hace falta sufragar este servicio. «En las residencias puedes ver la televisión gratuitamente. En cambio, aquí hay que pagar por ello», asegura Fernando Duarte, paciente del HUCA.

En esta misma línea, el hospitalizado José Ramón Fernández añade que «es vergonzoso que gente que haya cometido delitos y esté cumpliendo pena en los centros penitenciarios tengan televisión gratuita con canales que además son de pago. Y en cambio, gente que estamos en los hospitales, sufriendo, y ahora más con el aislamiento, solo tengamos acceso a la televisión más básica con previo pago. Encima carísimo».

Una situación que se extiende a todos los hospitales públicos asturianos. «En el hospital Monte Naranco el abandono es el mismo. En nuestro caso, tenemos un bote para que el personal ponga dinero y, así, poder pagar alguna televisión», explica Lucía Fernández, enfermera de dicho centro. Lo mismo pasa en el Álvarez Buylla. La única diferencia es que aquí «los pacientes dados de alta, dejan las tarjetas recargadas en el control. De esta manera, el personal sanitario nos encargamos de administrarlas a las hospitalizados más vulnerables», asegura la enfermera Andrea Velasco.

La cuestión está en ¿quién está detrás de los Consejos de Administración de estas empresas que tienen los derechos televisivos en los hospitales? «Si quieren sacar dinero, que pongan la televisión básica gratuita, y luego canales premium como Netflix, Hbo, Prime Vídeo, etc. que sean de pago», sentencia Ana García Rua.