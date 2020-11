El Principado promete optimizar recursos para ayudar a los sectores afectados por el cierre

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

03/11/2020 12:47 h

El Gobierno regional optimizará en la medida de lo posible todos los recursos disponibles para dotar de un colchón «social y económico» a los sectores económicos más afectados por las nuevas medidas de restricción para frenar la pandemia del coronavirus.

A partir de mañana miércoles, Asturias cerrará toda la actividad económica no esencial durante quince días, una medida que afectará a las grandes superficies y centros comerciales, a tiendas minoristas que no se consideren esenciales, espectáculos públicos y actividades recreativas, la Universidad, salvo para prácticas o enseñanzas que no puedan hacerse por teleformación, los congresos, los seminarios y reuniones de profesionales o de propietarios.

Sí que permanecerán abiertas las tiendas de alimentación, las farmacias y parafarmacias, los establecimientos sanitarios y veterinarios, las ópticas, los estancos, la prensa, las gasolineras, los talleres mecánicos, la ITV, las tintorerías y peluquerías, el comercio por internet o la distribución de comida a domicilio.

Ante la inminente entrada en vigor de estas medidas, el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Juan Cofiño, y la titular de Cultura, Berta Piñán, se han reunido con el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, y con la mesa de Turismo de dicha organización y lo harán después con la patronal hostelera Otea.

Según el vicepresidente, el encuentro ha servido para escuchar las propuestas de la patronal «y ha habido bastante sintonía en cuanto al modo de afrontar este problema en las próximas semanas» y el Gobierno se ha comprometido a adoptar «todas las medidas que sean necesarias para paliar en la medida de lo posible las consecuencias económicas» de las restricciones.

Cofiño ha incidido en que las iniciativas a adoptar buscarán dotar de los recursos disponibles -«que no son todos los que quisiéramos»- a los sectores más afectados por los cierres como son los hostelería, la hotelería, el comercio y el ocio nocturno.

«Vamos a optimizar todo lo que sea posible la puesta en valor de los recursos presupuestarios de que disponemos», ha apuntado el vicepresidente tras incidir en que esos fondos irán acompañados de otras medidas de índole fiscal y para favorecer el acceso a los créditos ICO, a las ayudas estatales y a la tramitación de ertes.

Se trata, ha apuntado, de «conjugar» todas las medias posibles de ámbito estatal, municipal y autonómico, incluidas las subvenciones, «para que haya cierto colchón social y económico» ante la «crítica» situación de los sectores más afectados por las decisiones para combatir la pandemia; informó EFE.