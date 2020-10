Alu Ibérica afirma que sancionó a dos empleados por entregar información confidencial a Trabajo

0

08/10/2020

La dirección de Alu Ibérica ha sancionado a dos mandos intermedios de empleo y sueldo durante 15 días, argumentando que ambos trabajadores han entregado a la Inspectora de Trabajo «documentación confidencial y sensible que puede poner en peligro a la empresa, y no por hablar con la Inspectora como dicen los sindicatos», según han confirmado fuentes de la dirección de Alu Ibérica a Europa Press. Ante la denuncia del comité de empresa, la dirección de Alu Iberica ha querido aclarar sobre estas sanciones, que «vienen recogidas en el Estatuto de los Trabajadores como falta muy grave», y han asegurado que la Inspectora de Trabajo habló con unos 25 trabajadores, «y sólo se han sancionado a dos, por entregar documentación confidencial, no por hablar, que eso no es sancionable».

Desde la compañía también han criticado la actitud de la Inspectora de Trabajo. «Por muy jefa laboral que sea, no puede solicitar documentación vía oral, sino que tiene que presentar solicitud por escrito y la empresa tiene unos días para hacerla llegar, y estos dos trabajadores la han entregado, saltándose el procedimiento y por lo tanto por eso se les sanciona», han argumentado. En cuanto a un posible paro o huelga de los trabajadores de Alu Iberica Avilés tras estas sanciones, desde la empresa no tiene notificación oficial, aunque «si finalmente lo hacen una vez más irán en contra de la compañía, y frenarían una vez más el desarrollo del plan industrial y de mantenimiento de empleo de la factoría», han finalizado.