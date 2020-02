Ziganda: «Tuvimos ocasiones de sobra para puntuar»

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Lugo 23/02/2020 14:26 h

Minutos después de que Varón Aceitón señalase el final del encuentro, José Ángel Ziganda analizó la derrota del Real Oviedo en la sala de prensa del Anxo Carro. El técnico navarro habló de cómo vio el encuentro ante el Lugo, lo que supone perder ante los lucenses y de en qué estado queda el equipo azul.

Sensaciones tras la derrota

«Venimos a por los tres puntos y no pudo ser, se nos escapa una gran oportunidad de sumar. Si hubiésemos estado más acetados, lo hubiésemos sacado adelante. Ellos nos apretaron bien en el primer tiempo, nos faltó soltura con balón y confianza, también conectar con los puntas».

«El primer tiempo, sin estar bien con balón, encajamos en estrategia. Tampoco se veía que ellos tuviesen ocasiones. En el segundo tiempo salimos con más energía y tuvimos ocasiones de sobra para puntuar. No tuvimos acierto y ellos sí».

«En el segundo tiempo fuimos a por todo y me quedo con eso, no con lo que me preocupa. Ya pensamos en preparar la semana. No estoy nada contento, pero estoy convencido de que hay equipo para mucho».

«Marco (Sangalli) nos dio mucho, salió decidido y con energía. También estuvimos mejor posicionados para conectar con la gente de dentro y llegar luego fuera. Hay que asumir lo que venga y mañana entrenar».

Qué tiene que mejorar el Oviedo

«Vamos a mejorar en todo, durante la semana buscamos la puerta cero y ser más sólidos. Encajamos un gol demasiado fácil para lo que es la categoría».

«No tengo la sensación de que el equipo estuviese mal en defensa. Luego arriesgamos y a la contra las tuvieron. En defensa, en líneas generales, no sufrimos».

Mensaje a la afición y una semana nueva

«Sabemos cómo son los aficionados y cómo sufren. Hoy nos vamos todos cabreados, pero ellos saben que aquí todo el mundo va hacia adelante y dará la cara».

«Hay que quitar basura de la cabeza y entrenar, no conozco otra forma de sacar esto adelante. El equipo tiene argumentos para ganar. Estar acertados y conceder poco, y no pensar que esto se ha acabado».