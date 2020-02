El Oviedo se hunde en el Anxo Carro

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Lugo 23/02/2020 14:44 h

El Real Oviedo se está acostumbrando a perder finales. Quedan varios meses y 13 partidos, pero las derrotas ante Alcorcón y Lugo son dos puñales de los que, quién sabe, se podrá recuperar el cuadro azul. Como pasó con Rozada hace una semana, pero esta vez siendo Ziganda el dueño del banquillo, el Oviedo no compareció en la primera parte y la reacción tras el descanso fue insuficiente. La salvación, a 23 de febrero, está a cuatro puntos. Las alarmas, más encendidas que nunca.

Un Oviedo incapaz

El partido comenzó como se esperaba: dos equipos sin asumir riesgos a sabiendas de que un gol en contra podría significar la ruina. Ziganda, en su estreno en el banquillo del Real Oviedo, optó por dar continuidad al esquema de dos delanteros y, con Rodri y Ortuño en punta, apostó por Coris por delante de Nieto.

Pasaron diez minutos y el Anxo Carro seguía expectante para ver qué deparaba el partido. En ese contexto de calma tensa, el Lugo se adelantó gracias a la enésima demostración de endeblez defensiva en los carbayones. Una falta frontal que debería ser un caramelo para cualquier central de cierta talla se convirtió en un balón envenenado que Hacen transformó en el 1-0.

Con el tanto rojiblanco, la incapacidad defensiva se juntó con la losa anímica que supone ir por detrás en un partido de estas características. Carlos sufría en cada acción con Carrillo, Tejera y Luismi no participaban, Rodri se peleaba con todos para no encontrar continuidad y Saúl Berjón, directamente, no existía en el entramado azul. Cantero, portero lucente, era un mero espectador.

El Lugo, que tampoco iba sobrado de juego, el 1-0 le permitió dar continuidad al no arriesgar y estaba cómodo creando peligro en cada falta lanzada a más de 30 metros de la portería de Lunin. En ocasiones, Yannis se permitía algún lujo y encaraba a un Christian impreciso durante todo el primer tiempo. Rondando el 45’, los de Ziganda lo intentaron por el flanco derecho, pero primero Coris, desaparecido como extremo, no consiguió centrar y después un buen pase de Nieto no encontró rematador.

Reacción, otra vez, insuficiente

No habían pasado cinco minutos del segundo tiempo y el Real Oviedo ya había creado más peligro cerca del área de Cantero que en los primeros cuarenta y cinco. Ziganda dio entrada a Sangalli y, junto a un Nieto más preciso y agresivo, los azules embotellaron al Lugo rasgando por el flanco derecho. Un gol anulado a Rodri y otras dos llegadas claras fueron el bagaje de un gran comienzo.

Luismi, como ya pasó hace una semana ante el Alcorcón, comenzó a asumir responsabilidades con balón y sus cambios de orientación permitieron al Oviedo ensanchar el campo e insistir por el flanco derecho. Rodri daba apoyos en corto y generaba espacios, pero Ortuño no conseguía hacerse fuerte en zona de remate.

La efervescencia inicial se fue diluyendo y el Lugo consiguió que no pasase nada durante un buen puñado de minutos. El Oviedo no sufría demasiado en defensa, pero no conseguía instalarse en campo rival y solo las aventuras de Sangalli y Nieto en derecha daban aire al ataque azul. Luismi, por partida doble, lo intentó a balón parado, pero no conectó a puerta.

A base de saques de esquina y faltas laterales el Oviedo encaró la recta final, pero el remate deseado no llegaba. El Lugo jugó sus cartas y el tiempo pasaba, pero el balón casi nunca se movía. Ya en el 90’, Barreiro celebró un gol que no subió al marcador por mano previa. El partido, entre imprecisiones en los centros, se esfumó. Segunda derrota del Oviedo y segunda ante un rival directo. El descenso, más que nunca, acecha al cuadro carbayón.

Ficha técnica

CD Lugo: Cantero; Campabadal, Peybernes, Djalo, Kravets; Hacen (Álex López, min 80), Grau, Jaime Seoane (Pita, min 68); Valentín, Carrillo (Barreriro, min 75) y Yannis Rahmani.

Real Oviedo: Lunin; Nieto, Carlos Hernández, Grippo (Bárcenas, min 86), Bolaño; Coris (Sangalli, min 46), Luismi, Tejera, Saúl Berjón; Rodrigo, Ortuño (Ibra, min 65).

Goles: 1-0 Hacen (min 15),

Tarjetas: El colegiado Santiago Varon Aceiton amonestó a los locales Jaime Seoane (min 56), Valentín (min 68), Curro Torres (ent. Min 68), Cantero (min 81) y a los visitantes Bolaño (min 21), Grippo (min 54), Carlos Hernández (min 83)

Incidencias: Estadio Anxo Carro. 5.106 espectadores.