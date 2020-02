Ziganda y su defensa ante el Tenerife

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 27/02/2020 09:59 h

Las cartulinas amarillas que vieron Simone Grippo y Christian Fernández el pasado domingo en el Anxo Carro no le dejan muchas más opciones a José Ángel Ziganda: este fin de semana, ante el Tenerife (Carlos Tartiere, 18:15 horas), Juanjo Nieto, Carlos Hernández, Alejandro Arribas (sin convocar en la última jornada) y Mossa formarán la línea defensiva del Real Oviedo.

Se trata de una zaga que solo ha coincidido en un encuentro en toda la temporada. Con Javi Rozada en el banquillo azul, el técnico ovetense apostó por estos cuatro futbolistas en el duelo ante el Almería disputado en el Juegos del Mediterráneo. Aquel día, Christian Fernández se perdió la cita por sanción. El resultado final fue un 2-0 a favor del conjunto almeriense, condicionado por un penalti inexistente que abrió el marcador pasado el minuto 60.

Las dudas en la zona ofensiva

Si a la retaguardia oviedista ante el Tenerife no le falta ningún nombre, es del centro del campo en adelante donde aparecen las dudas más significativas del Cuco Ziganda. Ante el Lugo, la entrada de Sangalli en el descanso revitalizó el ataque azul y aumentó el potencial de la banda derecha, así que su vuelta al once inicial, en detrimento de Coris, parece evidente.

Con Tejera, Luismi y Saúl Berjón asentados en el once, el regreso a la convocatoria de Borja Sánchez daría más variantes al técnico navarro. El centrocampista ovetense no estuvo en Lugo y sería muy extraño que se volviese a quedar fuera de la lista de 18. No se puede descartar una apuesta por el 4-2-3-1, pero un once con Rodri y Ortuño en punta, como ya pasó en el Anxo Carro, apunta a ser lo más probable.