Ziganda: «Hay que jugar el mismo partido desde el minuto 1 hasta el 90»

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 28/02/2020 13:48 h

Al término del entrenamiento en el Carlos Tartiere, el quinto de la semana para el Real Oviedo, José Ángel Ziganda analizó la actualidad azul en la sala de prensa del municipal ovetense. El técnico navarro habló de cómo ve al equipo tras la derrota en Lugo, lo trabajado esta semana y el encuentro del domingo ante el Tenerife (18:15 horas).

Cómo está el vestuario

«Tristes por la derrota del domingo, pero los jugadores ya le han dado la vuelta rápido y el foco está puesto en el Tenerife. Entrenando muy bien, con buena actitud. Contentos por ello y pensando en qué tenemos que hacer para tener más posibilidades de ganar el domingo».

«En principio no hay ninguna baja de última hora. Salvo Cortina y Lucas, el resto está en perfectas condiciones».

Otra semana de trabajo

«Hay que ser sincero, los entrenadores piden tiempo, pero somos conscientes del momento en el que estamos. Marcar dos o tres pautas para interiorizar y adaptarlas al equipo. No imagino un cambio drástico, pero entendemos que podemos mejorar determinadas registros y situaciones, intentamos seguir con esas pautas marcadas».

«El tiempo es el que hay, no es ninguna excusa, pero es así. Queremos dar con la tecla exacta y automatizar dos o tres pautas. Ser más sólidos en defensa y resolutivos en ataque».

«Trabajar, es lo que queda. El equipo concedió muy poco en Lugo, se defendieron bien las jugadas de estrategia salvo la del gol. A nivel defensivo se vieron cosas, no fue suficiente porque el aspecto ofensivo también existe. Tratamos de trabajar las dos fases, con cosas puntuales».

«Los procesos llevan su tiempo, hay que hacer pequeños cambios para que nos lleven a buen puerto. A veces parece un cambio pequeño, pero puede hacer mucho. Intentamos hacer cosas para llegar en las mejores condiciones el domingo. La actitud de los jugadores es magnífica».

Jugar con el ambiente

«Preferimos jugar en casa siempre, eso seguro. Sabemos que a la gente, si le damos responde. Nos centramos en pensar qué hay que hacer para ganar al Tenerife, no mirar más allá. No ayuda y dispersa. El objetivo es ganar este fin de semana».

«Hay que asumir diversas situaciones y que se puede dar el encajar un gol en el minuto 5. La idea tiene que ser ir desde el principio, en Lugo nos faltó soltura y alegría con balón. Ir a por el partido. Jugar el mismo partido desde el minuto 1 hasta el 90, independientemente de cómo vaya el partido. Los jugadores son conscientes y están mentalizados, hablamos de todo».

«Me imagino el ambiente para bien, queremos hacer un buen partido y transmitir rabia y energía, un sentimiento de querer sacar esto adelante. Un equipo que va hacia adelante con ambición de marcar gol y de ser ordenados en fase defensiva, no transmitir debilidad».

«El apoyo del público será muy importante porque habrá momentos en el que el rival nos meta en campo propio y combine bien. Hay que ir con fe y con la idea de ver el segundo tiempo de Lugo».

El mal primer tiempo en Lugo

«No hay un problema de actitud. Puede ser problema de confianza o de estar pensando en qué supone encajar en el partido, lo veo mas por ahí. Por semana se habla de todas las situaciones que se puedan dar. Hay que intentar corregir eso, que no haga falta un golpe para reaccionar. A veces, pensar en lo que supone jugar en el Oviedo o en la posición en la clasificación te lastra».

«Bloqueados tampoco, lo que vale de Lugo es el resultado y que no tenemos los puntos. Pero el equipo resolvió, tuvimos más ocasiones que el Lugo y concedimos menos. Luego está el acierto. No estoy contento con la primera parte, pero si el equipo estuviese colapsado no habria hecho esa segunda mitad en la que estuvimos más sueltos».

«Lo cierto es que hay que jugar así los 90 minutos. Que no pase nada para soltarnos. La situación no es comoda, pero tenemos que aprender a vivir en esta situacion incomoda con la mayor naturalidad posible».

El Tenerife, su buena racha y la baja de Joselu

«Cada vez hay menos tiempo y menos margen. El Tenerife es un buen ejemplo, cambiaron de entrenador, se adaptaron a lo que pedía y ahora están un buen momento. No es cuestión de suerte, es trabajar. Todo el respeto del mundo, pero queremos ganarles».

«Tienen diferentes alternativas de todo tipo y no sé si mantendra dos puntas o meterá un extremo. Puede jugar con interior u otro mediocentro, no sé lo que va a hacer. Tenemos hablado si pasa una cosa u otra, lo veremos durante el partido».

Cambios en la alineación

«Borja Sánchez puede ser muy importante, le he visto muy bien. El chaval es magnífico. Irá convocado».

«No me planteo muchos cambios en la alineación. Tengo una idea en la cabeza y confianza. No hay tiempo para muchas probaturas y la idea es dar continuidad a la base del otro día».

«No tiene por qué cambiar mucho la idea, queremos mantenerla. Dos o tres cosas puntuales y a partir de ahí que la gente pueda dar su mejor versión».

Primer partido en el Tartiere

«Los que vivimos esto y amamos el fútbol echamos de menos cuando no estás trabajando. Es un lujo trabajar en esto y en un club de esta categoría. Un lujo que hay que saber valorar, trabajar y pelear».