Ziganda: «Me imagino un partido con muchas llegadas al área»

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 05/03/2020 13:33 h

Al término del penúltimo entrenamiento de la semana, el último en tierras asturianas, José Ángel Ziganda analizó en la sala de prensa de El Requexón la actualidad del Real Oviedo. El técnico navarro habló de lo que significó la victoria ante el Tenerife, de lo que espera del Extremadura y los posibles cambios en la alineación.

Parte de bajas

«Lucas entrenó esta semana y bien. Uno más para sumar, pero esta semana no valoramos la posibilidad de que pueda viajar. Pero contentos con él».

Cómo está el equipo y el nivel defensivo

«Ganar es la mejor vitamina. Sumar tres puntos, ver que eres capaz de hacer muchas cosas bien, que controlaste el partido, tienes opciones de ganarlo y al final se dio. Hay que darle continuidad a esto, nos quedan tres meses muy intensos y hay que ir en cada semana como si fuese 'La Semana'».

«Nosotros hablamos mucho. Son dos o tres las cosas que las que tratamos de inculcar, cada uno con nuestra idea de ver el fútbol y de la plantilla que tenemos. Trabajamos conceptos defensivos y ofensivos, a partir de ahí el compromiso de la plantilla. Además de táctica, la defensa es concentración y compromiso. Estamos contentos».

Qué fue lo que más le gustó del Oviedo ante el Tenerife

«No me podría quedar con una cosa. Defensivamente estuvimos de nueve y medio, porque no concedimos prácticamente nada. Luego la última media hora me gustó cómo el equipo fue a por el partido y fue capaz de jugar en campo contrario».

«El Tenerife tiene jugadores en el centro del campo que tienen el balón, contemporizan y te meten atrás. En esa media hora les metimos en su campo y tuvimos no muchas ocasiones claras, pero sí las suficientes como para llevarnos el partido».

Vuelven Christian y Grippo, la opción Borja y los posibles esquemas

«Tengo dudas en la defensa, sí, pero dudas positivas. Plena confianza en lo que haga al final. Hay momentos en los que dormimos más tranquilo sabiendo que vamos a ser injustos con el que no juega, quiere decir que podemos confiar en cualquiera de ellos. Decidiremos».

«Borja puede ser titular, claro. En Lugo no estuvo, el otro día fue muy influyente en el partido, nos dio mucho. Valoraremos el partido que esperamos en Extremadura, veremos qué nos puede dar de inicio o desde el banquillo. Un jugador como él da gusto tenerlo cuando algo va a mal, mirar al banquillo y desear sacarlo. Puede jugar, sí».

«Valoro cualquier escenario. Durante la semana, que tampoco hay tiempo para cambios drásticos, probamos cosas por si se dan diferentes situaciones».

El rol de Saúl Berjón

«A Saúl no lo conocía personalmente y está teniendo un comportamiento ejemplar. Como un capitán. El otro día hizo un trabajo defensivo fantástico, luego con la pelota, como todos, tuvo sus aciertos y sus errores. Estoy muy contento con él y con todos los capitanes, lo son por algo y lo están demostrando».

La importancia del partido y qué espera del Extremadura

«Estamos muy parejos en la tabla, es fuera de casa, el equipo contrario haciendo la mejor entrada de la temporada... Se parece a lo de Lugo, sí. Nos exigirán mucho».

«Sabemos que juegan a unos ritmos muy altos, si pueden aprietan alto y llegan con mucha gente a campo rival. En esas transiciones, con balones largos incluidos, generan segundas jugadas.Tenemos que ser capaces de defender esas situaciones y luego soltarse en ataque y ponerles en problemas. Me imagino un partido con muchas llegadas al área».

«Álex Alegría no me cambia el plan, es determinante en Segunda División y está teniendo trascendencia en el Extremadura. Es un jugador muy grande que genera mucho, pero a partir de ahí defenderemos con ayudas y con la mejor disposición posible por parte de todos. Es un trabajo colectivo porque a partir de Alegría y sus duelos ellos generan mucho».

Objetivos a corto plazo

«Solo me fijo en el Extremadura, la semana pasada era Tenerife. Solo pienso en qué hay que hacer para ganar en Almendralejo, ese es el foco. No podemos obsesionarnos mirando más allá. El objetivo es a corto plazo y estamos concentrados en ello. Hay que ir a ganar, luego se verá el partido».

El desplazamiento de la afición

«Agradecidos por la gente que vaya. El domingo nos empujaron y nos llevaron en volandas cuando la energía comenzó a faltar. Todos los clubes están haciendo todo lo posible para juntar a su afición. Nosotros también agrademos su apoyo porque es una pata más de este banco».