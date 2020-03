El Real Oviedo homenajea a sus orígenes en su nueva camiseta

La cabezonería de un niño oviedista se hace viral entre la afición del conjunto carbayón

El fútbol en general, y el oviedismo en particular, no entiende de edades. Y para muestra un botón. En estos días de confinamiento en el que los estadios están vacíos y el balón no rueda por el césped, un niño se ha hecho viral entre la afición del Real Oviedo gracias a su sentimiento carbayón.

El pequeño protagonista, ante los gritos de «Sporting, Sporting», no duda en alzar la voz y defender como sea a su equipo del alma. Está en inferioridad numérica, pero le da igual. «Oviedo sí» e incluso el himno de los azules son sus armas para contrarrestar los gritos de la afición vecina. Todo sea por su Real Oviedo.

