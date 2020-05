Edu Cortina se apunta a la pretemporada

Edu Cortina en El Requexón

Son tres las sesiones de trabajo que ha realizado hasta ahora el Real Oviedo y, en todas, José Ángel Ziganda y su cuerpo técnico han podido entrenar con todos los futbolistas de la plantilla. Son 30 los jugadores citados por el entrenador navarro, 23 del primer equipo y 7 del filial. En ese primer grupo más numeroso está, por fin, Edu Cortina.

El ovetense se lesionó ante el encuentro ante el Málaga, en la víspera del Día de Reyes, y desde entonces no ha vuelto a disputar un solo minuto oficial. Un fuerte esguince de tobillo que le tuvo dos meses de baja, perdiéndose nueve encuentros en total. De hecho, en todo este tiempo el mediocentro no pudo entrenar junto al resto de sus compañeros y José Ángel Ziganda no pudo contar con él en ninguna sesión de trabajo desde que sustituyó a Javi Rozada en el banquillo azul.

En estos tres días en El Requexón, Edu Cortina pudo trabajar sin problemas sobre el césped y ya es uno más. Por delante llevan cinco o seis semanas de pretemporada en las que el ovetense se jugará ganarse la confianza del 'Cuco' Ziganda y así volver a contar para la recta final del campeonato, algo que hubiese tenido muy difícil sin la suspensión debido a la crisis del coronavirus.

El canterano carbayón, que ascendió el pasado verano al primer equipo, acumula diez encuentros en el presente curso, nueve de Liga y uno de Copa del Rey. Titular en siete de esos partidos, el mediocentro disputó en esta 19/20 un total de 471 minutos.