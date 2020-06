Saúl Berjón, baja segura para el reestreno liguero

0

11/06/2020

El Real Oviedo ya cuenta con la primera baja de esta nueva normalidad. Saúl Berjón, con molestias musculares desde principios de semana, no será de la partida en el reestreno liguero de este viernes ante la Ponferradina (Carlos Tartiere, 21:45 horas).

El capitán azul no se ha entrenado junto al grupo en los últimos tres días y José Ángel Ziganda no podrá contar con él para recibir al conjunto de El Bierzo en el primero de los once partidos que le restan al Oviedo para finalizar la temporada. Hay que recordar que el capitán se sometió a una artroscopia en su rodilla izquierda a principios de diciembre, perdiéndose nueve jornadas de Liga.

Además, Juanjo Nieto y Sebas Coris, dos futbolistas que tuvieron que retirarse antes de tiempo del entrenamiento del martes, trabajaron con normalidad el miércoles y este jueves. El Real Oviedo realizará en la mañana del viernes el último entrenamiento previo al partido. Será una sesión de activación que comenzará a las 11:00 horas en El Requexón. A partir de las 21:45 horas, comenzará el duelo ante la Ponferradina.