Cazorla: «Mi futuro depende en mí y ya tengo tomada la decisión»

10/06/2020 09:35 h

«Mi futuro depende en mí y ya tengo tomada la decisión, pero ahora no es momento de decir nada. Tengo una idea de lo que quiero y lo diré, ahora no porque hay que centrarse en LaLiga y en competir». Así de claro se mostró Santi Cazorla en los micrófonos de El Larguero, de la Cadena SER. El capitán del Villarreal finaliza su vinculación con el submarino amarillo al término de esta temporada y nadie sabe dónde jugará el curso que viene.

«Este tiempo me ha servido para pensar, para escuchar a mi cuerpo y tomar decisiones. No quiero precipitarme ni que se especule, quiero ayudar al equipo. Cuando llegue el momento ya comunicaré la decisión», apuntó el canterano del Real Oviedo, que la temporada pasada volvió a sentirse futbolista tras casi dos años sin jugar un partido debido al calvario de lesiones que le obligó a pasar por el quirófano hasta en ocho ocasiones, sigue siendo uno de los futbolistas diferenciales del Villarreal y de Primera División.

Al ser preguntado por la posibilidad de jugar en otro equipo que no fuese el Villarreal, Cazorla, de 35 años, afirmó lo siguiente: «Posibilidades siempre hay a todo, en el mundo del fútbol pueden pasar muchas cosas. No sé si me retiraría aquí, yo tengo una idea. Prefiero no decir nada a día de hoy porque todo lo externo puede perjudicar al equipo».

Los rumores sobre una posible vuelta de Cazorla al Real Oviedo llevan tiempo siendo recurrentes. Hace apenas un mes, en un vídeo junto a Joaquín Pajarón, el de Lugo de Llanera fue muy claro: «No jugar en el Oviedo es una espinita y no sé si la podré quitar en el futuro. Si no puedo dar el 100%, prefiero echarme a un lado. Si no puedo dar un nivel, y menos en mi casa aunque lleve años fuera, soy el primero que voy a decir que no».

Hace casi un año, Arturo Elías, máximo responsable del Grupo CARSO en el Real Oviedo, coincidió con el asturiano en Las Rozas mientras este entrenaba con la Selección y mostraron en un vídeo la buena relación existente. «Ya sabes que siempre es un sueño volver a casa, a ver si lo conseguimos pronto», dijo el futbolista asturiano a Elías.